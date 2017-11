Hanba! Severní Irové se zlobí, kvůli vymyšlené penaltě se šampionát vzdálil

Proč znovu? Před osmi lety byli v podobné, dost možná ještě horší situaci reprezentanti Irska. V baráži o mistrovství světa, které tehdy pořádala Jihoafrická republika, vypadli s Francií po gólu, jemuž předcházela evidentní ruka Thierryho Henryho. Byl to obrovský skandál.

Irská média mluvila o loupeži, fanoušci Henrymu, jednomu z nejlepších francouzských útočníků posledních let, spílali, vyhrožovali mu.

„Jasně, byla to ruka,“ nezapíral sám bývalý hráč Arsenalu či Barcelony. „Ale ptejte se rozhodčího, on to dovolil,“ dodával.

Irové tehdy běsnili, jejich kapitán Robbie Keane mluvil o spiknutí, že FIFA a UEFA chtějí na mistrovství světa raději Francii než Irsko. „Platini sedí na mobilu a píše si s Blatterem. Oba jsou nadšení z výsledku,“ narážel na tehdejší prezidenty světové i evropské fotbalové federace.

Ale zpátky do současnosti. Křivdu totiž nyní cítí Severní Irové - fotbalisté ze sotva dvoumilionové země na severu ostrova. Stále však mají proti Švýcarsku možnost k nápravě. Prohráli zatím jen první barážové utkání a odvetu hrají v Basileji v neděli.

„Pořád jsme ještě ve hře. Musíme na tohle všechno zapomenout,“ nabádá trenér Martin O´Neill.

Na co konkrétně mají zapomenout? Hlavně na penaltu, která první utkání rozhodla. Byla vymyšlená, pro domácí nespravedlivá.

Z utkání byla odehrána zhruba hodina, když míč přilétl z levé strany před pokutové území. Tam se do něj opřel Švýcar Shaqiri, trefil Corryho Evanse a vypadalo to, že se bude normálně pokračovat dál. Domácí fotbalista se k míči otočil zády, ruku měl v přirozené poloze, na bránu přes něj míč neprošel, trefil ho možná do ramene.

Přesto rozhodčí odpískal, jistě ukázal na penaltu a Evansovi navíc udělil žlutou kartu, která ho připraví o odvetu. „Hanba! Ruku jsem ani nezvedl, nechápu to. Jsem zničený,“ říkal po utkání.

Logicky se ho zastal i trenér O´Neill. „Rozhodčí měl naprosto čistý výhled, nikdo mu nepřekážel. Jsem naprosto šokovaný tím, jak rozhodl.“

O´Neill kritizoval i další počínání rumunského sudího. „Žlutá karta pro Schära?“ mluvil o incidentu z úvodu zápasu, kdy švýcarský stoper fauloval Dallase. „Pro mě to měla být jednoznačně červená, v rozhodujícím momentu utkání. Opravdu nejhorší výkon rozhodčího, jaký jsem na mezinárodní scéně viděl.“

„Takový je fotbal. Nevím, jestli to měla být penalta, ale rozhodčí pískl, bylo to tak. Navíc jsme celé utkání kontrolovali, drželi balon, měli šance,“ hodnotil utkání ve Windsor Parku Shaqiri ze Švýcarska.

Zatímco Češi byli v září na stejném stadionu bez šance a prohráli 0:2, Švýcaři domácím nedovolili ani jednu střelu na bránu. Z toho pohledu je jejich výhra zasloužená, ale vysvětlujte to Severním Irům...