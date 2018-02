Fotbalový šéf Malík řešil s prezidentem FIFA Infantinem stanovy i dotace

„Diskutovali jsme o situaci týkající se možné změny stanov FAČR a předseda FIFA nás ujistil, že v nejbližší době obdržíme stanovisko FIFA,“ uvedl Malík v tiskové zprávě. „Kromě toho jsme probírali možnosti čerpání finančních prostředků od FIFA a zastoupení českých expertů ve strukturách FIFA,“ dodal.



Čelní představitelé vybraných členských zemí FIFA se sešli v ománské metropoli Maskatu k projednání mimo jiné možné změny schématu finálových turnajů v rámci mládežnických mistrovství světa. FIFA navrhuje změnu ze současného modelu dvou světových šampionátů U17 a U20 na nový formát U18, který by se konal každoročně. Pokud změna projde, mohl by nový formát fungovat již od roku 2020.

„Také se kloníme k této variantě, protože kategorie U18 by měla logickou návaznost na týmy U17 a U19, které hrají své kontinentální mistrovství. A při tomto modelu by se nemohlo stát, že nějaká generace přijde o vrchol své kariéry, protože by platila každoroční pravidelnost konání MS U18. Při dvouleté periodě tato varianta logicky hrozí,“ prohlásil Malík.

Důležitým bodem programu byly rovněž dotace. V platnosti zůstává současná praxe, kdy každá z 211 členských asociací obdrží od FIFA pět milionů eur (asi 126 milionů korun) rozprostřenou do čtyřletého cyklu. „Odsouhlasili jsme si částečnou změnu v přerozdělování těchto prostředků,“ dodal Malík.