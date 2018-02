Policie šetří sázkařské podvody. Pochybní Číňané mířili na Slovensko

Nezastavitelný mor se šíří dál. Zasáhl i Česko ZÁPISNÍK Únor 2011 a v Turecku se pár dní po sobě hrají nezajímavé reprezentační přáteláky. Padlo v nich sedm gólů. Konkrétně sedm gólů z penalt, přičemž jednu neproměněnou nechal rozhodčí opakovat. Že to bylo cinklé? O tom nepochybujte. Sázkaři propojení s asijským gangem na těch „zbytečných“ zápasech protočili přes 120 milionů korun. Mimochodem, jeden z těch duelů měl pískat Pavel Býma, byť to nikdy nepřiznal. Ten Býma, jenž o rok později s kolegou Adámkem sepsali notářská prohlášení a spustili aféru s přezdívkou Křetínského kabela. Líčili, jak měli za úplatu ovlivnit ligový duel Jablonec – Plzeň. Nikdy se nic neprokázalo. Jako rozhodčí Býma natropil průšvihů až běda a v civilu mu hrozilo šestileté vězení, protože svůj penzion ve Valašském Meziříčí proměnil v pokerové doupě. Nakonec dostal podmínku. V místním třetiligovém klubu naposledy působil jako manažer, a na podzim dokonce pískal přátelský zápas s Otrokovicemi. „Nic špatného v tom nevidím,“ reagoval. Špatné je, že na zápas jste si mohli vsadit, že skončil 6:3, že se kopaly dvě penalty... V lednu musel Býma skončit. Zavařily mu ostudné porážky, které se spojovaly s pochybnými výstřelky v sázkových kurzech. „Ve fotbale teď půl roku působit nebudu,“ oznámil. A vzápětí se nabídl, že by mohl pomáhat konkurenční Kroměříži. Víte, co slyšel do telefonu od klubových šéfů? „Odpověděli jsme mu, že naše funkce děláme zadarmo.“ Sázky a rozhodčí, to je velké a černé téma. Už těžko se zjistí, jestli se Býma v únoru 2011 skutečně připravoval na ovlivnění duelu Lotyšska s Bolívii a na poslední chvíli z něj vycouval, nebo byl jen obětí podvodu. Každopádně tři rozhodčí z Maďarska a Bosny, kteří ty „nezajímavé“ zápasy zmanipulovali, dostali doživotní flastr. Interpol následně zjistil, že internetové sázení na právě probíhající fotbalové zápasy je jako mor prolezlý celou Evropou. Teď – podle všeho – mor zasáhl nižší soutěže v Česku. Jan Palička