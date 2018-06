Sázkařský skandál na Slovensku. Z korupce je obviněná i mistrovská Trnava

Podezřením z korupce v nejvyšší slovenské lize se policie začala zabývat na konci loňského roku. Na základě dosavadního vyšetřování pak podal státní zástupce návrh na zahájení trestního stíhání. Ústřední postavou je nejmenovaný muž, který měl uplácení obstarávat.

„Minimálně v jednom případě existují zdokoumentovaná svědectví a důkazy, z nichž vyplývá, že ,známá firma z fotbalového prostředí’ uplácela hráče právě v zápasech Trnavy,“ píše slovenský portál topky.sk s tím, že se případem zabýval Slovenský fotbalový svaz (SFZ) a vzhledem k velikosti případu jej převzal také specializovaný orgán slovenské policie (NAKA).

Podle něj měl před utkáním Ružomberok - Trnava v nadstavbové části jeden z hráčů Ružomberku od muže slíbeno 5000 eur (128 tisíc korun) za to, že zařídí, aby domácí nevyhráli. Hráč však pokus o korupci oznámil vedení klubu, které to předalo výš. Navíc údajně nešlo o jediného fotbalistu osloveného s cílem ovlivnit výsledek.



Utkání skončilo bezbrankovou remízou a Trnava o dvě kola později po výhře 2:0 nad Dunajskou Stredou slavila první titul v samostatné slovenské lize. Spartak tehdy už v páté minutě otevřel skóre zápasu z penalty a do 12. minuty padly tři červené karty - jedna pro Trnavu a dvě na straně Dunajské Stredy.

„Nikdo z našeho klubu ani jeho blízkého okolí nikdy neměl nic společného s jakoukoli formou ovlivňování výsledků a zápasů. Distancujeme se od jakýchkoli podobných obvinění,“ stojí v oficiálním stanovisku Spartaku Trnava.

Pokud by se podezření z korupce potvrdilo, hrozilo by Trnavě nejen odebrání mistrovského titulu, ale také vyloučení ze slovenské ligy i z evropských pohárů.



„V době, kdy si po 45 letech užíváme zisk mistrovského titulu, to vnímáme jako vykonstruovaný skandál. Může to být zbabělý útok, hra dalších osob z fotbalového prostředí, do které se nechceme nechat zatáhnout.“

Fotbalová Trnava prý hodlá vůči osobám, které „o klubu šíří nepravdy“, podniknout veškeré dostupné právní kroky.