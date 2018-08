Kouzlo, samolepka, scrabble se Spartou. Jak také představit posilu

Před čtvrtečním přípravným zápasem se Zaragozou se na trávníku objevil skleněný tubus s logem klubu a známý španělský iluzionista Yunke ho zaplnil bílým dýmem.

Když ho následně vypustil, ve válci se objevil Cazorla a nadšení fanoušci tleskali vestoje.

Nejen zdařilému kouzelnickému číslu, ale i tomu, že opět mohli přivítat jednu z legend klubu – třiatřicetiletý Cazorla totiž ve Villarrealu začal svou profesionální kariéru a nyní se vrátil po šestiletém angažmá v Arsenalu.

The way Villarreal announced Santi Cazorla is something else... pic.twitter.com/30DFezNIpq

Zaměstnanci tiskových oddělení po celém světě jako by soutěžili v kreativitě, klasické oznámení nově příchozího hráče pouhou fotkou bývá pro mnohé nedostatečné.

Při povedeném nápadu navíc klub těží z další publicity, třeba video s Cazorlou zhlédlo na oficiálním profilu Villarrealu 1,75 milionu lidí! Twitterový účet španělského klubu přitom sleduje lehce přes 440 tisíc uživatelů.

Záznam navíc přebírají další média a lajky s retweety dál rostou.

Zajímavý nápad měli v Southamptonu, kde návrat útočníka Dannyho Ingse ohlásili videem s rozbalováním fiktivního balíčku klubových samolepek.

Během závěrečného dne přestupů v anglické nejvyšší soutěži se pěkný kousek s Lucasem Perezem povedl West Hamu, který využil obří popularity hry Fantasy Premier League.

Is this the real life?

Is this just fantasy? pic.twitter.com/Wl0Ul9VifT