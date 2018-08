Dva a půl roku bez gólu. Trvalo to, oddechl si konečně útočník Berahino

„Byl to výjimečný okamžik, skvělý pocit,“ líčil Berahino po vítězství 2:0 reportérům z BBC Radio 5 Live.

Když pětadvacetiletý forvard Stoke v 53. minutě poslal hlavičkou balon směrem k huddersfieldské síti, napřed jen nervózně zvedal ruce nad hlavu.

Až když jeho pokus přešel čáru, radostně zapumpoval pravačkou a rozběhl se k divákům. A za ním všichni spoluhráči.

Saido Berahino, ještě před pár lety nadějný mládežnický reprezentant s čichem na góly, ukončil utrápené období. Nikdy by ho nenapadlo, že když skóroval na konci února 2016 za West Bromwich, bude na další branku čekat tak dlouho.

Předlouho.

Přesně 913 dní, během nichž naskočil do 48 utkání. Přes čtyřicet hodin hrál fotbal, aniž by činil, co se od útočníků nejvíc očekává.

„Trvalo to,“ pousmál se Berahino. „Jsem vážně, vážně rád, že se mi to konečně povedlo. Hodně se mi ulevilo.“

Na taková období nebyl zvyklý, branky dával vždycky. Rodák z Burundi je historicky třetím nejlepším střelcem anglické jedenadvacítky za Francisem Jeffersem a Alanem Shearerem, před třemi roky nasázel za West Brom dvacet gólů a zaujal velké anglické kluby.

Přesně v tom okamžiku se nadějně rozjetá kariéra povážlivě zadrhla.

V létě 2015 o něj silně stál Tottenham, přestupová sága plnila stránky médií celé léto. Jeho klub ale nabídky odmítal, požadoval za svého střelce pětadvacet milionů liber, o deset víc, než byla protistrana ochotná zaplatit.

Naštvaný Berahino se rozhádal s trenérem Tonym Pulisem i šéfem Jeremym Peacem, navrch hrozil, že za WBA už nikdy nenastoupí.

Právě v této sezoně (2015/16) vstřelil svůj do úterka poslední gól. Mezitím třeba během dvaceti minut neproměnil dvě penalty v jediném utkání, byl poslán na kemp do Francie kvůli téměř čtyřkilové nadváze... Nebo dostal osm týdnů stopku za pozitivní dopingový test.

To už hrál Berahino za Stoke, s nímž loni sestoupil z Premier League a v jehož dresu poprvé skóroval až teď, ve druhém kole Ligového poháru, ve 34. zápasu za klub.

„Tvrdě jsem pracoval, abych byl připravený využít každou šanci, která se mi naskytne. Snažil jsem se zablokovat negativní myšlenky, které mě obklopovaly. Uvažoval jsem pozitivně a vyplatilo se,“ uvedl Berahino.