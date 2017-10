S obranným valem Lugana si Plzeň neporadila. A teď Pivarník přiveze Brno

Z Plzně odešel 2. dubna z prvního místa v tabulce. Přesto nezahořkl a v rozhovoru pro web brněnského klubu říkal: „Plzeň v sobě má takovou sílu, jakou mívala dříve třeba Sparta.“

Jenže teď určitě přijede do Plzně s cílem uspět. Brno není v nijak komfortní situaci, ale bude chtít využít čtvrtečního pohárového zaváhání viktoriánů se švýcarským Luganem (2:3). „Pokud uspějeme, pozvu tým na večeři,“ usmál se Pivarník, který bude postrádat vykartovaného Poláka a Kratochvíla, jenž v Brně hostuje právě z Plzně.

I v plzeňské sestavě se dají oproti zápasu ve Švýcarsku čekat zase změny v sestavě. „Od hráčů, kteří dostali trošku víc prostoru, jsme očekávali víc. Z tohoto pohledu možná někteří nepředvedli úplně to, co jsme od nich předpokládali, i když nastoupili po zraněních,“ říkal ještě v Lucernu trenér Vrba bez konkrétních jmen.

Viktoriáni si nedokázali poradit s obranným blokem Lugana. „Hráli jsme celou dobu do plné obrany, ale soupeř měl takovou taktiku a myslím si, že podobnou může mít i Brno v lize. My musíme změnit styl hry, aby to nedopadlo zase takhle. Už podobný styl nasadila Bohemka a tam jsme to uhráli jen tak tak,“ podotkl střídající Jan Kopic.

Ten se teď zřejmě vrátí do základu, stejně jako Kozáčik, Hořava a Krmenčík. A co dál?

Uvidí se v neděli. Jisté je, že viktoriáni by rádi navlékli další korálek na šňůru ligových výher.