KOMENTÁŘ: Velkorysé Rusko? Nevěřte, že mu to vydrží

Ruský šampionát, který právě dohrál své velké finále, byl prý nejlepší ze všech, které se kdy od roku 1930 konaly.

Věříte tomu? Myslíte si to?

Nejlepší mistrovství v dějinách Šéf fotbalu Infantino děkuje Rusku

Precizní organizací zcela určitě k nejlepším patřil, stadiony byly z osmadevadesáti procent naplněné, ulice díky fanouškům z celého světa roztančené, ale k čemu vlastně „čempionat mira“ posloužil?

„Mistrovství světa změnilo Rusko. A taky změnilo názor na Rusko. Chtěl bych ruskému lidu poděkovat. Z Ruska se stala fotbalová země. Fotbal se stal součástí DNA celé země,“ prohlásil předseda Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino, když v červené mikině, které při turnaji nosili dobrovolníci, předstoupil k závěrečnému projevu.

Ano, poděkujme Rusům, kterých je 146 milionů. Vzali si fotbal za svůj. Chuligáni nebučeli na černochy, jak se to stává během zápasů v místních soutěžích. Neřezali se s nepřáteli v ulicích. Prostě si vychutnali a svým přístupem pomohli turnaji, který byl v mnoha ohledech - ne však ve všech - výjimečný.

Poprvé využil pomoc videa, což je převratná novinka, které se musí tleskat, protože čistí sport od šílených kiksů rozhodčích. Bohužel fotbal ji zavedl zhruba patnáct let poté, co to měl udělat. Tak dlouho otálel s využitím technologických pomůcek, až je díky ruské misi začal považovat za svůj vlastní nápad. To je omyl. Status videorozhodčího už měl dávno existovat, protože moderní fotbal je tak rychlý, že vaše/naše/jeho/jejich oko bez zpomaleného záběru nepostřehne úplně všechno a přesně.

Fotbal, byť pořád není a nebude úplně bez chyb rozhodčích, je díky videu daleko transparentnější a upřímnější. Však i zlatí Francouzi můžou vyprávět. Včera i díky videu vyhráli finále, protože dodatečně dostali možnost kopat penaltu!

Téměř všechny sporné situace byly vyřešeny správně, nepadaly góly z vymyšlených penalt nebo zřetelných ofsajdů. To je posun obrovský. A rozhodčí, často oprávněně kritizované osoby, měli díky videu za zády daleko větší autoritu. Pískali výborně!

A hráči? Klobouk dolů před nimi! Po nekonečně dlouhé sezoně, kdy musí duši vypustit ve prospěch svých klubů, se vzepjali. Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé, Kane, Hazard, Griezmann... Nechali na hřišti všechno, i když to možná někdy vypadalo jinak.

Finále mezi Francií a Chorvatskem sledovala miliarda televizních diváků, což je číslo, kterého se při žádných sportovních mítincích nedotknete. Nikdy!

Šampionát v Rusku skončil. Tri, dva, adin...

Ale ještě není konec! Nezapomínejme, že Rusko klamalo tak, jak je samo velké. Za krásnou fotbalovou slupkou skrylo všechno, za co je právem peskované. Každý váš krok kontrolovaly kordony policistů a tisíce kamer.

Nemohli jste udělat úkrok stranou, aby vás uniformy hned nestrkaly zpátky do „správného“ proudu. Prezident Putin a jeho věrní měli všechno pod kontrolou. A ze všeho nejvíc se prsili tím, jak je Rusko barevné, usměvavé, přívětivé, milosrdné a velkorysé.

Bylo. Minulý měsíc bylo. S pocitem, že je Rusko fajn, odjížděli všichni fanoušci z ciziny.

Jako propaganda posloužilo mistrovství světa skvěle. Bohužel.