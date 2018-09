Chceme šest jiných hráčů, žádají fandové Jarolíma před zápasem v Rusku

Základní jedenáctka se skutečně lišit bude, otázkou je, jak se jména nových hráčů protnou s představou trenéra Karla Jarolíma. Jasno bude před sedmnáctou hodinou, výkop má duel v Rostově od 18.00.

Každopádně proti Rusku by čtenáři vyměnili šest hráčů, změny by se dotkly každé řady.

Do brány by hlasy lidu poslaly Tomáše Koubka místo reprezentační jedničky Tomáše Vaclíka. Ten byl sice ve čtvrtek v Uherském Hradišti nejlepším hráčem Čechů, ale v nastavení se podepsal pod vítězný gól Ukrajinců.

Podle počtu hlasů se mezi jedenácti dostali tři praví obránci, proto se musí při složení týmu improvizovat.

Theo Gebre Selassie by se posunul vlevo, Radim Řezník na stopera, což jako možnost avizoval i Jarolím, a vpravo by zůstal Pavel Kadeřábek. Čtvrtým bekem do party by byl Tomáš Kalas.

Rusko - Česko Sledujte od 18.00 online.

Ze záložníků dostal důvěru jen Tomáš Souček, na ostatní pozice by si čtenáři iDNES.cz přáli jiné tváře. Jelikož se sešli dvě levá křídla, Jaromír Zmrhal či Jakub Jankto by museli nastoupit vpravo. Pro ani jednoho to cizí není.

Do středu pole vedle Součka fanoušci radí trenérovi, aby postavil Michala Trávníka.

Z útočníků se těší podpoře Patrik Schick a Stanislav Tecl, naopak Michael Krmenčík, který hrál od začátku proti Ukrajině. má ze všech hráčů do pole nejmenší podporu.

Sestava podle hlasů čtenářů by vypadala následovně: Koubek - Kadeřábek, Řezník, Kalas, Gebre Selassie - Zmrhal, Trávník, Souček, Jankto - Schick, Tecl.