Turnaj v Číně? Poslední šance vycestovat, říká generální sekretář Řepka

Dojednat účast na turnaji v Číně pomohl i jeden z partnerů fotbalové reprezentace, společnost CEFC. „Samozřejmě svou měrou přispěli. Pro nás je skvělé, že tak silně obsazený turnaj budeme moct absolvovat,“ uvedl Řepka.

Turnaje se kromě Česka zúčastní domácí Čína, Uruguay a Wales. S kým se Češi utkají, teprve rozhodne los.

Jak náročné bylo účast na turnaji domluvit?

Měli jsme volný listopad, který jsme vyřešili Katarem, a volný březen, který jsme ještě potřebovali vyplnit a tohle je pro nás je to poslední šance, kdy vyjet na dvojutkání takhle daleko do zahraničí. Když jsme se v minulosti dívali na jeden velmi kvalitně obsazený turnaj v Číně, zdálo se nám až nereálné se mezi účastníky dostat. V tuhle chvíli se nám to podařilo.

Pomohl i váš partner, společnost CEFC?

Musím potvrdit, že partner svoji měrou přispěl a i díky nim jsme nakonec všechno dokázali zrealizovat. Bylo to tentokrát výjimečné i v tom, že účast na turnaji jsme nevyřizovali jenom my, ale řešila to především naše marketingová agentura STES právě ve spolupráci s CEFC. Z naší sportovní stránky jsme věděli, že na turnaj chceme, ale všechno bylo dotažené přes marketingovou agenturu.

Trenér Jarolím s tím souhlasil? Bude to znovu o dlouhém cestování...

Asi si dokážete představit, že trenéři nemají takové cesty rádi, je to i logické, protože hráči pak bývají unavení. Ale pro nás je to opravdu poslední šance, protože před námi je i start Ligy národů a už se takhle daleko asi nikam nedostaneme. Navíc i trenér vidí, jak kvalitní týmy i z ostatních kontinentů tam budou, proto je to dobré především pro hráče.

Takže protestoval?

Ze začátku to bylo složité, stejně jako s Katarem. Ale zařídili jsme pohodlné cestování pro hráče. Letěli jsme sem šest hodin, byť to je do Číny ještě dál, bude tam dost času na aklimatizaci, aby hráči ty dvě utkání zvládli. Věřím, že i trenér bude s přínosem spokojený.

Největším lákadlem je asi zápas s Uruguayí, s takovým týmem se jen tak nepotkáte.

Logicky by to byl trhák. Museli bychom si je pozvat na nějaké přátelské utkání, abychom je potkali. A to by bylo finančně velmi náročné. Uvidíme, jak dopadne los, koho budeme mít v semifinále a potom, věřme tomu, ve finále. Chceme především, aby to týmu přineslo zkušenosti, které pak může uplatnit jak v Lize národů, tak v nadcházející kvalifikaci.