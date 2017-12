Berbr a STB? Co bylo před 25 lety, mě nezajímá, řekl Malík v Rozstřelu

Malíka ještě před pár měsíci fotbalová veřejnost vůbec neznala. Od minulého úterý je nejvyšším představitelem fotbalové asociace. V Česku je prvním mužem sportu, který je nejpopulárnější na planetě.

Jak chce napravit reputaci českého fotbalu? Proč se fotbal nedokáže odstřihnout od kontroverzních osob? I o tom Malík mluvil v Rozstřelu.

„Ano, už sedím v nové kanceláři,“ hlásil.

Jednou z hlavních činností předsedy je shánění financí pro fotbal, jednání s politiky, především s ministerstvem školství. „Od státu fotbal dostává v řádu jednotlivé stovky milionů. Z hlediska financovaní je situace fotbalu stabilizovaná,“ poznamenal Malík.

Není typickým bafuňářem, které generuje fotbalové prostředí.

Je úspěšným byznysmanem, poslední rok a půl pracuje jako generální ředitel společnosti STES, která pro asociaci spravuje marketingová a televizní práva.

Předtím prostřídal několik zajímavých profesí. Na kriminálce vyšetřoval znásilnění a vraždy, jako marketingový expert pomáhal do kin filmu Pán prstenů, měl i úspěšnou vlastní firmu na počítačové hry.

Jenže zároveň nemůže smazat, že za ním stojí Roman Berbr, opět zvolený místopředseda považovaný za největší zlo, které vytrvale zatahuje český fotbal do temných zákoutí.

Dokáže se Malík oprostit od vlivu člověka, jehož podpora ho do předsednického křesla vynesla? Dostojí svým slovům, že bude s Berbrem pracovat, ale ne spolupracovat?

Právě ohledně Berbra mířilo na Malíka nejvíc čtenářských dotazů.

Omezí jeho vliv? „Je to o debatě s ním, o logických argumentech, abychom si vyjasnili pozice. Jsem přesvědčen, že Berbrova role je zveličována. I lidé z fotbalu zjišťují, že nemá kopyto a čertovský ocas. I já chápu, že jeho spolupráce se státní bezpečností může někomu vadit. Úplně mě nezajímá, co se odehrávalo před pětadvaceti lety. Zajímá mě, co děje dnes.“

Nový šéf fotbalové asociace Martin Malík v diskuzním pořadu Rozstřel.

Malík se poprvé dostal do centra fotbalové pozornosti v červnu. Krátce poté, co byl v souvislosti s údajnými manipulacemi se státními dotacemi zadržen Miroslav Pelta a rezignoval na funkci předsedy asociace.

Malík na valné hromadě kandidoval místo něj, ale zvolen nebyl. To se povedlo až před týdnem v mimořádných volbách. Mimochodem, těsně před hlasováním vystoupil na jeho podporu právě Pelta.

„Pan Pelta uměl spojovat zdánlivě nespojitelné, má cit, dokáže vycítit příležitost, co nabídnout jedné straně a co ta druhá očekává. Má cit pro to vidět příležitosti tam, kde je ostatní nevidí. Pro mě je ve fotbalovém hnutí zcela jednoznačně kladnou postavou,“ řekl.

Malík bude z pozice předsedy blízko národnímu mužstvu. „Určitě půjdu před prvním zápasem do kabiny.“ V Rozstřelu se dotkl i citlivých záležitostí jako jsou odměny pro reprezentanty.

„Nastavení motivačního systému je jedna z věcí. Absolutně zásadní je, aby odměny byly navázány na sportovní úspěchy. Pokud se budeme bavit o kvalifikaci, tak není v pořádku, aby tým dostal peníze i za jednu výhru, když nepostoupí.“

Podívejte se na celý záznam pořadu s Martinem Malíkem:

VIDEO: Martin Malík: Berbrova role je zveličována. I lidé z fotbalu zjišťují, že nemá kopyto a čertovský ocas Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu