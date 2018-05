Rosického rozlučka: Dorazí Čech s Plašilem i hvězdy Sahin a Flamini

Na Rosického loučení s kariérou se zaplněným tribunám představí bývalí spoluhráči jednoho z nejlepších českých fotbalistů všech dob. Oba týmy už se pomalu začínají rýsovat, na každé straně přislíbilo dorazit šest hráčů.

Do výběru Česka už patřili Rosického reprezentační parťáci Karel Poborský, Jan Koller a Marek Jankulovski, k nimž se nyní přidávají brankář Petr Čech se záložníkem Jaroslavem Plašilem coby stále aktivní fotbalisté Arsenalu, respektive Bordeaux. S nimi si zahraje ještě bývalý sparťanský obránce Jiří Novotný.

A světové hvězdy?

Už dříve se na výlet do Prahy začal chystat Rosického skvělý kamarád a někdejší spoluhráč z Arsenalu Cesc Fábregas. Anglický celek, v němž bývalý český záložník strávil deset let, reprezentují ještě levý bek Kieran Gibbs a středopolař Mathieu Flamini.

Za Dortmund, kde Rosický působil pět let, přijedou brazilští obránci Dedé s Evanílsonem a rovněž Nuri Sahin, současný záložník Borussie a do loňského roku i turecký reprezentant. S Rosickým se potkal v jeho posledním ročníku v Německu a dodnes je nejmladším fotbalistou, který kdy nastoupil v bundeslize - bylo mu 16 let a 335 dní, když debutoval proti Wolfsburgu.

Výkop utkání bude 9. června od 17.00 a je vyprodáno. Poslední vstupenky jsou k sehnáním prostřednictvím charitativní aukce na webu www.tr10.cz.