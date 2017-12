V Evropě jsme nezklamali. Získané zkušenosti musíme využít, říká Necid

Poprvé v sezoně Evropské ligy šel do zápasu coby náhradník, jenže kvůli zranění Milana Škody se na hřiště dostal ještě v úvodní dvacetiminutovce.

„Cítil jsem z týmu odhodlání, vůli zvítězit. Moc dobře jsme věděli, o co hrajeme a všichni jsme se těšili. Byl to velký zápas, přišlo hodně fanoušků. Opravdu moc jsme si přáli postoupit a bylo to blízko,“ popisoval Necid.

Blízko a zároveň také daleko. Slavia neproměnila ve druhém poločase své velké šance, a proto na jaře bude bez Evropy.



Co to pro Slavii znamená?

Samozřejmě, že v nás teď převládá zklamání, ale v Evropě jsme podle mě nezklamali. Se všemi soupeři jsme hráli vyrovnaně, přehrávali jsme je, jen ten postup nám teď chybí.



I kvůli jedinému gólu od Astany, ke kterému jste se nešťastně přimotal. Co se tam stalo?

Hlídal jsem soupeře, míč přede mnou najednou vyletěl a spadl mi na stehno. Pak už jsem nestihl reagovat.

Do zápasu jste šel coby náhradník bez rozcvičení po necelých dvaceti minutách, trvalo vám proto déle, než jste se dostal do hry?

Možná chvíli, než jsem se zahřál. Ale pak jsem se cítil dobře. Škoda, že mi tam nepadla ta hlavička ve druhém poločase.

A co faul v šestnáctce, který jste signalizoval. Od soupeře jste do obličeje dostal loktem.

Tohle měla být jasná penalta. Ten druhý incident, kdy jsem dostal žlutou kartu, byl na posouzení rozhodčího, ale ten první moment... Překvapilo mě, že to neodpískal. I bez toho jsme si to ale měli uhrát, těch našich šancí bylo dost a je škoda, že jsme je nevyužili. Druhý poločas jsme soupeře hodně tlačili, oni vlastně chodili jen do brejků, jenže nám to tam nepadalo. Fotbal se prostě hraje na góly.

Jak budete po konci v Evropské lize hodnotit celý podzim?

Samozřejmě nejsme rádi tam, kde jsme. Na Plzeň ztrácíme čtrnáct bodů, přitom jsme chtěli hrát o titul. Věřit musíme až do konce, stát se může cokoli, třeba Plzeň také ztratí... A Evropa? Je to pro nás všechny velká zkušenost, ze které se můžeme ponaučit a využít ji v lize i v dalších pohárech.

Co si myslíte, že se bude v klubu dít v zimě? Máte hodně široký kádr...

...ale Slavia je velký klub, Slavia široký kádr potřebuje. A co bude po zimě, to uvidíme. Nejsem trenér, nejsem ve vedení, já to hodnotit ani nemůžu.