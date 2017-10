Reprezentace je pocta, tvrdí nováček Falta. V Olomouci pozvánku oslavil

Mluvil nesměle a opatrně. Pořád jako by nevěřil. „Všechno se to seběhlo tak rychle. Minule jsem byl mezi náhradníky, ale nijak jsem to nehrotil. Že by mohla nominace přijít opravdu tak brzy, jsem vážně nečekal,“ líčil Falta, když poprvé navlékl reprezentační soupravu.



Je prvním hráčem Sigmy po čtyřech letech, kterému se to povedlo. V roce 2013 si z Olomouce vytáhl útočníka Michala Ordoše tehdejší trenér Michal Bílek, teď Jarolím poprvé ukázal na Faltu.

Jarolím o Faltovi „O nominaci si řekl svými výkony. Dobře hraje celé mužstvo Olomouce, on se dokáže prosadit v koncovce.“



„Už je to dlouhá doba, co se sem nějaký hráč Olomouce dostal, proto proběhla i malá oslavička,“ uculil se olomoucký hráč, který zatím prožívá nejlepší sezonu kariéry. „Taky mě čeká nějaká ne úplně levná částka do klubové kasy, ale to bude příjemná útrata. Spoluhráčům to patří, protože bez nich bych tady nebyl,“ doplnil skromně.

Daří se jemu a hlavně celému týmu. Olomouc je po devíti kolech coby nováček soutěže druhá. „Kdyby nám tohle někdo před sezonou někdo řekl, asi bychom se všichni smáli. Ale takhle se to seběhlo. Daří se výsledkově, daří se herně.“

A daří se také vám osobně. Jste v životní formě?

Asi ano. Všechno je, jak má být, změnil jsem se nejen na hřišti, ale i v hlavě.

V hlavě? V čem?

V Olomouci jsme si toho prošli hodně. Dobré i špatné časy, ale v podstatě až současný trenér Jílek mi dal větší důvěru a chce po mně daleko víc zodpovědnosti. Já byl vždycky ten mladý, nevýrazný typ, ne že bych se flákal, ale celý náš kádr teď prošel změnou, odešli starší hráči a víc to stojí právě na nás mladších. Já jsem rád, že se mi daří, musím to udržet.

Pak by o vás mohly stát i zahraniční kluby? Čerstvou zkušenost máte, v zimě vás ještě jako druholigového hráče testoval dánský tým Bröndby Kodaň.

Ale už když jsem tam jel, věděl jsem, že sezonu dohraju v Olomouci, protože my jsme měli prioritu jasně danou: postoupit do první ligy. A jestli teď kvůli reprezentaci bude zájem větší, to nevím. U nás v Olomouci to hlavně není jen o mně, také o další kluky byl zájem, ale zůstali jsme pohromadě a teď z toho těžíme.

Přesto, nemůže vám pomalu začít být Olomouc malá?

Tohle mi vůbec nepřísluší hodnotit. Já chci každý zápas odevzdat maximum a když zůstanu v Olomouci, budu za to rád. Jsem tam doma a zvlášť teď, když se nám daří, nikam nechvátám.

Sezona v číslech Šimon Falta Odehraných zápasů: 9

Vstřelených gólů: 3

Asistencí: 1

Jak velkou radost měl z vaší první nominace Tomáš Kalas, starý známý ze školy?

Známe se i z mládeže Sigmy už strašně dlouho, ale ještě jsme se tu pořádně nestihli ani pobavit. Jsme tu krátce, čas si určitě najdeme. Ale nějak se na něj upínat nemusím, znám tu i další kluky.

Mimochodem, právě s Tomášem Kalasem jste byli na střední škole velmi úspěšní v atletice. Pamatujete?

No jasně. Měli jsme středoškolský pohár a se štafetou jsme tam udělali výsledek, který snad dodnes není překonaný. Ale teď jsme tu spíš kvůli jiným věcem.

Nemrzí vás trochu, že si nezahrajete o mistrovství světa? Reprezentace už nemá šanci z kvalifikace postoupit.

Samozřejmě by bylo lepší, kdyby tu ještě nějaká šance byla. Ale pro mě je to první sraz, takže budu rád za každý zápas, každou minutu.

Jste nervózní?

Možná trochu, když jsem sem jel. Je to velká výzva, vrchol kariéry, pocta a pro mě také nové prostředí. Já se určitě přijel poprat o to, abych tu nominačku ještě někdy dostal.