Kadeřábek: Gólem v Lize mistrů jsem si splnil další ze svých snů

I pro Hoffenheim je nejpopulárnější klubová soutěž světa historickým milníkem.

A že by v ní při debutu hrál podřadnou roli? Ale kdeže! Ve skupině s Lyonem, Manchesterem City a Šachtarem Doněck bojuje o osmifinále - po čtyřech zápasech má stále šanci. „Popereme se o postup,“ pravil odhodlaně Kadeřábek na srazu národního týmu před zápasy s Polskem a Slovenskem.

Může k tomu pomoci i váš gól proti Lyonu, na konci jste vyrovnal na 2:2. Jaký je to pocit skórovat v Lize mistrů?

Krásnej. Gólem v Lize mistrů jsem si splnil další ze svých snů. Přitom zápas v Lyonu se nám herně nepovedl. Za stavu 0:2 jsme šli do deseti, člověk sice věří, ale vidina dobrého výsledku byla minimální. A nakonec se nám jako prvnímu týmu v historii Ligy mistrů podařilo v deseti lidech stáhnout dvoubrankové manko.

Jak na vás soutěž působí?

Jsem z toho úplně nadšenej. Sám víte, že organizace je pečlivá, všechno musí být splněné do puntíku, nikdo si nesmí dovolit nic, co není nalajnované. Všechno je naplánované na minuty, na sekundy. To je až neskutečné.

A k tomu ve skupině hrajete s Manchesterem City.

Už jsem říkal: to je nejhorší, co jsme mohli chytit. Podle mě jsou absolutním favoritem na výhru v Lize mistrů, válcujou Premier League. Nesktutečnej tým. Myslíme si na druhou postupovou pozici a poslední zápas budeme v Manchesteru možná hrát o všechno. Jak se říká, že se dát hrát s každým, tak proti nim je to strašně těžké.

S Hoffenheimem teď válíte, od posledního reprezentačního srazu jste neprohráli. Většinou s vámi v sestavě, málokdy střídáte. Jak se cítíte?

Přijel jsem ve výborné náladě, i v klubu byla díky výsledkům skvělá. A k tomu vytížení: Trenér Nagelsmann říkal, že nás bude točit. Což většinou dělal, ale poslední dobou moc ne, protože přišla zranění a podobně. Když na mě v posledním zápase vycházelo, že jsem neměl hrát, tak řekl, že nemá proč nás šetřit, že přichází repre pauza. A ta ho v uvozovkách už nezajímá. (úsměv) A musím přiznat, že jsem se teď už cítil unavený, ale trenér tomu uzpůsobil styl. Tolik jsme nenapadali.

Zatím máte tři góly a čtyři asistence, co na zlepšenou produktivitu říká kouč Nagelsmann?

Je určitě spokojený. Na tohle téma jsme vedli spoustu rozhovorů, vždycky mi říkal, že je se mnou herně spokojený, že mi nemá co vyčíst - i proto pořád hraju. Jen že ode mně potřebuje ještě ty nahrávky nebo góly. Což se mi teď daří a doufám, že to tak půjde dál.

V létě jste podepsal s Hoffenheimem novou smlouvu, ač jste měl nabídky i odjinud. Správné rozhodnutí?

Výborné. Jsem rád, že jsem neřešil nějakou změnu, že jsem v Hoffenheimu podepsal. Všechno teď vychází. Ale uvidíme příští rok, kdy nám přijde nový trenér. (Nagelsmann po sezoně odchází do RB Lipska, pozn.)

Lipsko je teď v německé lize před vámi, stejně jako Bayern, na který ztrácíte na šestém místě jediný bod...

No jo, ale na vedoucí Dortmund osm! Nevím, jestli je pro nás útěchou, že jsme bod za Bayernem. O nich se říká, že se jim nedaří, tím pádem se nedaří ani nám. (smích) Ale vážně: cíle jsme měli největší, bohužel jsme prospali začátek. Na špičku teď ztrácíme hodně, chceme výš. Chceme znovu vybojovat Ligu mistrů.