Kolář: Zvláštní zápas. Škoda, že jsme Liberec nepotkali až ve finále

Ještě na podzim přitom v Edenu chytal v dresu Liberce a uspěl. Slovan tehdy na Slavii vyhrál 2:1 - i s trenérem Trpišovským, jeho asistenty a členy širšiího realizačního týmu.

Ti všichni se v zimě houfně přesunuli do Prahy a teď poprvé, v pohárovém čtvrtfinále, stáli proti bývalému klubu.

„Do kabiny jsme proto před zápasem vypsali nějaké odměny, to je povinnost. Hráči i trenéři slíbili nějaké jídlo, je tam suši, kuřata... a protože nás bývalých Liberečáků je tam hodně, tak jídlo bude asi na delší dobu,“ zasmál se třiadvacetiletý gólman Kolář.

Ve Slavii vychytal ve svém čtvrtém utkání třetí nulu. Dostává se do formy, předvádí výborné zákroky... „V bráně se teď cítím velice dobře, ale za ty nuly samozřejmě vděčím i klukům. Je tady fantastický tým,“ chválil.

Rozdíl proti Liberci je veliký?

Ten je hlavně po psychické stránce, jsou tady úplně jiné nároky. Každý zápas se musí vyhrát, fanoušci jsou super, je to prostě jeden z největších klubů v České republice a neúspěchy se neodpouští.

Jedním z cílů, který vám vytyčilo vedení, je triumf v poháru. Nesvazovalo vás to proti Liberci?

Začátek nám sice úplně nevyšel, ale pak jsme dali brzy gól a od té chvíle už byl ten zápas v naší režii. Ve druhém poločase tam ještě byly určité momenty, kdy nás Liberec zavřel, ale zvládli jsme to. Pohár chceme vyhrát, protože se z něj jde rovnou do skupiny Evropské ligy.

Zatím to vypadá, že se Slavia každým zápasem na jaře zlepšuje. Vy osobně to cítíte stejně?

Já doufám, že se herně ještě zvedneme, hlavně začátky zápasů musíme zvládat lépe. Pro mě osobně bylo v prvním zápase v Jihlavě složité, že moc nebylo, co chytat. To byla jedna střela, jeden gól a já z toho byl trochu nesvůj, protože v Liberci jsem měl vždy těch zákroků víc. Ale teď už jsem se do toho, myslím, dostal a doufám, že mi ta forma vydrží.

Mimochodem, jaké to bylo hrát proti známým tvářím, bývalým spoluhráčům z Liberce? Kromě vás a trenérů Slovanem v nedávné minulosti prošli i Kúdela, Pokorný, Souček, Sýkora a Kovář.

Hodně speciální. V kabině jsme z toho byli takoví vyjukaní, vždyť já jsem v Liberci odmalička a hrát s nimi ve čtvrtfinále bylo fakt zvláštní. Ale jsem rád, že jsme to zvládli, i když je škoda, že jsme se s nimi nepotkali až ve finále.