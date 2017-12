Stochovo čekání na gól. Přijde, až ho tým bude nejvíc potřebovat, věří

Půjde o hodně - konkrétně o postup do jarní fáze Evropské ligy, v níž slávisté v posledních deseti letech scházeli.

„Chceme uhrát postupový výsledek, to je nejdůležitější,“ říká Stoch před utkáním.

To znamená, že budete hrát na remízu? Ta vám k postupu stačí.

To by bylo příliš nebezpečné, nesmíme hrát defenzivně, ale budeme chtít naopak hrát útočně. Vždyť jsme doma, takže pevně věřím, že nás požene i plný stadion.

Slavia - Astana čtvrtek 7. prosince od 19.00 Předpokládané sestavy

Slavia: Laštůvka - Bořil, Jugas, Ngadeu, Sobol - Souček, Hušbauer - Zmrhal, Danny, Stoch - Škoda. Astana: Erič - Šitov, Postnikov, Aničič, Šomko - Majevskij - Twumasi, Bejsebekov, Mužikov, Tomasov - Kabananga. Rozhodčí: Davide Massa - Filippo Meli, Alberto Tegoni - Paolo Mazzoleni, Antonio Damato (všichni It.).



Ve Slavii pořád čekáte na první vstřelený gól, zatím jste posbíral jen tři asistence. Znervózňuje vás to?

To víte, že na to myslím. Ale pořád věřím, že gól přijde ve chvíli, až to tým bude nejvíc potřebovat. Snažím se hodně střílet, zakončovat, ale bohužel to tam zatím nepadá.

Třeba v Astaně jste v zápase Evropské ligy trefil břevno. Vzpomínáte?

Samozřejmě. Říkám si, že by to tam mohlo padnout právě zítra. Ale důležitá je především pomoc mužstvu. Potřebujeme hlavně postupový výsledek.

Na které hráče soupeře si musíte dát největší pozor?

Dá se říct, že jména hráčů Astany jsou pro nás neznámé, ale protože už jsme s nimi hráli, tak víme, že jsou silní zejména jako celek. Podle mě jsou ale nejlepší dva jejich hráči tmavé pleti, na ně si musíme dát pozor.

Vedle sedící trenér Šilhavý do odpovědi vstoupí a jmenuje konkrétní hráče: Patrick Twumasi a Junior Kabananga.