Kerbrův velký den: první hattrick v lize, ale životní zápas to nebyl

„Zadařilo se celému týmu. Je to i o štěstí, jestli dostanete dobré přihrávky od spoluhráčů. Já je dneska dostal a dokázal jsem je proměnit,“ řekl osmadvacetiletý hráč po jednoznačném domácím vítězství.

První gól dal z penalty, druhý bombou z malého vápna pod břevno a třetí po zemi k tyči – všechny levačkou.

Byl to váš životní zápas?

Po minulém utkání, kdy jsem dal dva góly a na jeden přihrál, jsem se bavil s tátou a on říkal, že ode mě něco takového ještě nezažil. Takže to byl můj největší zápas. Teď jsem dal góly tři. Ale myslím, že minule jsem hrál trochu líp, dnes jsem se dostal do tří šancí a dal tři góly.

Dva domácí zápasy, pět gólů. Čím to je, že jste se z pozice levého obránce tak rozstřílel?

Trenér chce, aby krajní obránci hráli vysoko, a tak se vytahujeme až na úroveň obránců soupeře. Já se snažím tlačit do šancí a těžit z přihrávek spoluhráčů.

Zápas s Jabloncem pro vás přitom začal šokem – už v první minutě jste prohrávali. Jak těžké bylo se z toho dostat?

Ten gól jde i za mnou, protože jsme si na sebe s Ondrou Karafiátem nezavolali, on ještě podklouzl a byl z toho roh a z něj pak padl gól. Ale já osobně jsem si z toho velkou hlavu nedělal. Měli jsme celý zápas před sebou, doma jsme silní a na derby jsme byli namotivovaní. Věřil jsem, že když budeme hrát naši hru, tak zápas otočíme.

Bylo pro vás derby důležitější, když jste hráli o čelo tabulky?

Hlavně jsme chtěli navázat na minulý výkon ze Slavie, abychom vyhráli a zůstali u špičky ligy. Derby je strašně důležité pro diváky a my jsme nadělili Jablonci čtyři góly, takže můžeme být spokojení.