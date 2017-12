Nejdřív vlastenec, pak vítězný gól. Musel jsem to odčinit, řekl Frydrych

„Z úcty ke klubu, který mě vychoval, jsem se ale nechtěl moc radovat,“ vysvětlil, proč branku na 2:1 v prvním poločase neslavil.

Po pohledné slávistické kombinaci na hraně pokutového území to přitom byla vítězná trefa. Frydrych využil perfektní přihrávky Dannyho a z plného běhu padající míč napálil k bližší tyči. Důležitý moment pro Slavii, důležitá chvíle pro Frydrycha.

Srdcař Frydrych Co o něm řekl trenér Šilhavý „Co se mu přihodilo, se může stát každému, ale to, jak na to zareagoval, že ten vlastní gól dokázal odčinit, nás určitě nepřekvapilo. S jeho povahou je to normální. Frýďase známe a víme, že je to velký srdcař.“

Jak vám bylo, když jste si předtím vstřelil vlastní gól?

Věděl jsem hned, že to budu muset nějak odčinit, že se musím dostat zpátky do zápasu. Pak Milan Škoda vyrovnal na jedna jedna, to mi pomohlo, a nakonec jsem to otočil.

Co se vlastně v osmé minutě stalo? Vypadalo to, že do míče ani nemusíte jít, ale vy jste ho nakonec zasáhl a trefil do své brány.

Chtěl jsem to placírkou posunout na roh. Nevěděl jsem totiž, jak blízko za mnou je hráč soupeře. Míč jsem ale trefil chráničem a takhle se to odrazilo.

A fanoušci Baníku, vašeho bývalého klubu, začali skandovat vaše jméno.

No, takhle jsem si to úplně nepředstavoval...

Když jste naposledy doma smetli Duklu pěti góly, vyšlo vám v tom utkání snad úplně všechno. S Baníkem jste o body museli daleko víc bojovat, ceníte si jich o to víc?

Jistě. Potřebovali jsme se naladit i na ten náš čtvrteční zápas v Evropské lize s Astanou, který rozhodne o postupu do jarní fáze.

Mimochodem, jak ve Slavii hodnotíte ligový podzim? Je za vámi šestnáct kol, ztráta na Plzeň je jedenáctibodová a Viktoria má navíc ještě jeden zápas k dobru.

Tak spokojení nejsme. Chtěli jsme mít víc bodů a chtěli jsme být první, což se nepodařilo. Měli jsme nějaké problémy, hlavně venku hodně remíz. A nakonec i nějaké porážky přišly. Mělo to být lepší.