Hašek o své gólové šajtli: Trénuju to. Jsem jako Rosa, můj vzor

„Tenhle kop mám rád. Šajtli trénuju i na tréninku, protože nemám úplně silnou pravačku, tak je tohle náhradní řešení. Vždycky pak ze srandy klukům říkám, že jsem jako Rosa. To je můj šajtlovej vzor,“ vyprávěl fotbalista Hašek se smíchem.

Právě díky jeho gólu Bohemians se Sigmou Olomouc nakonec v domácím prostředí remizovali 1:1, byť měli víc ze hry a mohli vyhrát. „Ztratili jsme dva body z toho pohledu, že jsme měli víc šancí. Na druhou stranu jsme prohrávali, takže ty pocity jsou smíšené,“ řekl dvaadvacetiletý záložník.

Trenér soupeře Jílek označil váš gól za laciný...

Počkejte, nelíbil se mu?

Spíš myslel, že vaši střelu měl brankář Buchta chytit. Souhlasíte?

Nejsem si úplně jistý, jak to přesně vypadalo. Ale asi to nebylo úplně nechytatelné. Podle mě byl gólman překvapený, asi nečekal, že budu střílet, protože jsem měl míč pod nohama. Neudělal si takový ten brankářský poskok a pak reagoval se zpožděním. To je asi ten důvod.

Váš otec a kouč Bohemians označil dnešní výkon Bohemians ve druhém poločase za skvělý. Mluvil o síle a charakteru, který jste po přestávce ukázali. Kde se to ve vás vzalo?

Asi to v sobě prostě máme! Ne, vážně, musím s ním souhlasit. V každém zápase chcete vyhrát, ale někdy třeba necítíte z týmu tuhle sílu, ale dneska to bylo jinak. Cítil jsem, že teď je tady Bohemka a že to proti nám budou mít strašně těžké. Sice jsme dostali gól, což nás trochu opařilo, ale pak jsme znovu navázali na ten náš předešlý výkon a pokračovali jsme v tom i ve druhém poločase. Bylo fakt hrozně hezký být dneska součástí toho kolektivu, protože jsem z něj opravdu cítil obrovskou sílu.

Ani ta neproměněná penalta před poločasem vás nenalomila?

Bylo to divný. Nedali jsme penaltu a rozhodčí hned pískal poločas.... Přemýšlíte nad tím, ale jak jsme přišli do kabiny, neřešili jsme to. Jen jsme chtěli zklidnit Kabu (Jevgenij Kabajev, který nedal penaltu - pozn.), ať si z toho nic nedělá, a bylo vidět, že potom ve druhém poločase hrál lépe, že to na něm nezanechalo stopy.

Vy jste penaltu nechtěl kopat?

Jsem v tom okruhu hráčů, kteří jsou určení. Ale po tom, co jsem tady nedal penaltu v poháru s Vlašimí, jsem se tam nechtěl cpát. Navíc Kaba penalty umí, v tom není problém. Sice se mu to nepovedlo, ale nic se neděje.

Neztráceli jste přesto víru, když jste nedokázali proměnit vaše šance? Kromě pokutového kopu tam byly závary v malém vápně soupeře, tyč...

Jednou tam chybělo snad deset centimetrů. Vyloženě míč jel po čáře... Jak už jsem ale řekl, dneska to byl přesně ten zápas, kdy jsem cítil, že to přes nás dneska nepůjde. Věřil bych i do devadesáté čtvrté minuty. A věřil jsem i za stavu jedna jedna, že vyhrajeme.

Předvedli jste vůbec nejlepší výkon v sezoně, byť jste nakonec nevyhráli?

Byl to určitě jeden z nejlepších výkonů. Navíc proti druhému, třetímu týmu tabulky, a to už něco znamená. Rozhodně nechci snižovat kvalitu ostatních mužstev, ale Sigma měla výborné výsledky doma i venku, takže o to víc si toho výsledku vážíme.

Když na konci fanoušci opět skandovali jméno Martin Hašek, nemrzelo vás, že nevíte, jestli vyvolávali vás nebo vašeho otce-trenéra?

Já si to vztahuju na sebe! Trenér Hašek do odpovědi vstoupí: Když kotel křičí Martin Hašek, tak je to určitě dobrý. Lepší, než kdyby křičeli Hašek ven, že jo.