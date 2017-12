Šilhavý: Spekulace o budoucnosti nám nepomáhají. S vedením si to vyříkáme

Přitom tisková konference před duelem s Astanou začala v uvolněné atmosféře - přítomné rozesmál dotaz kazašského novináře: „Trenére, v lize ztrácíte čtrnáct bodů na Plzeň, neměli byste se proto soustředit na domácí soutěž a nechat Astanu postoupit?“



„Tak to rozhodně udělat nehodláme,“ reagoval trenér Jaroslav Šilhavý, „Plzni gratulujeme k mimořádnému podzimu, který měla. Nicméně v evropských pohárech se nám daří a chceme to potvrdit i ve čtvrtek proti Astaně. Chceme přes ní postoupit dál, ten zápas je pro nás takové finále.“

Berete to utkání s Astanou jako určité měřítko toho, jestli se bude podzim Slavie hodnotit jako úspěšný, nebo neúspěšný?

Samozřejmě, že o tom celkovém hodnocení hodně napoví. My jsme nepočítali s tím, že budeme za Plzní s takovým bodovým odstupem. Ale právě v Evropské lize si můžeme reputaci napravit, pokud se nám podaří postoupit, určitě by to byl velký úspěch.

Slavia - Astana čtvrtek 7. prosince od 19.00 Předpokládané sestavy

Slavia: Laštůvka - Bořil, Jugas, Ngadeu, Sobol - Souček, Hušbauer - Zmrhal, Danny, Stoch - Škoda. Astana: Erič - Šitov, Postnikov, Aničič, Šomko - Majevskij - Twumasi, Bejsebekov, Mužikov, Tomasov - Kabananga. Rozhodčí: Davide Massa - Filippo Meli, Alberto Tegoni - Paolo Mazzoleni, Antonio Damato (všichni It.).



A pokud ne? Může to mít vliv i na vaší pozici, o které se v posledních dnech a týdnech spekuluje?

Tyhle spekulace, které se objevují pořád dokola, rozhodně nikomu nepomáhají. Promítají se do naší práce i k hráčům, ti to samozřejmě v kabině vnímají také. Pokračovat dál takhle nejde, trenérský tým buď prostě důvěru má, nebo nemá.

Co tím myslíte?

Ta vyjádření v médiích, třeba na moji osobu, mi nepřijdou úplně férové. Zvlášť, když to vychází z klubu, tak je to pro všechny špatný signál. Ale ve fotbale se holt takové věci dějí. Teď je tady nově i Honza Nezmar, se kterým jsme se zatím bavili krátce, a uvidíme, co bude. Každopádně s hráči a fanoušky jsme doteď něco prožili a nemyslím si, že je správné všechno zahodit a říct najednou, že někdo nový přijde a spasí to... Takhle to přece nefunguje. Pojďme se ale bavit o zápase, na ten se teď soustředíme, protože chceme postoupit. S vedením si pak určitě sedneme a vyříkáme si to.

K postupu vám stačí v domácím prostředí uhrát i remízu. Ovlivní to taktiku?

Byla by chyba, kdybychom se soustředili na defenzivu a chtěli uhrát nerozhodný výsledek. Jako do každého jiného zápasu do toho půjdeme s cílem vyhrát, chceme hrát aktivně a vstřelit gól. Každopádně matematika je jasná. Pokud by v závěru byl vývoj takový, že by to směřovalo k remíze, tak určité pokyny, abychom ji udrželi, na hřiště asi přijdou.

Váš soupeř trénuje v Praze už od minulého týdne, s Viktorií Žižkov sehrál i přátelské utkání, sledoval jste ho?

Že plánují před tím zápasem takovou organizaci, jsme věděli už při letu do Astany díky Miroslavu Beránkovi, který v Kazachstánu působil. Vzhledem k tomu, že skončili domácí soutěž už pátého listopadu, což je strašně dlouhá doba, je to logické. Na Žižkově jsem se na ten jejich zápas byl podívat, takže vím, že tu mají všechny důležité hráče k dispozici.



A vy máte k dispozici všechny důležité hráče?

K dlouhodobě zraněným Mešanovičovi a Šventovi nám přibyl ještě Jakub Hromada, který je mimo. Dnes s námi trénovali Simon Deli i Josef Hušbauer, ale o jejich možném startu se rozhodneme až zítra. Jinak jsme kompletní.