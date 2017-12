Plavšič a Čivič, parťáci z Balkánu: Podzim pro nás nebyl jednoduchý

Čivič ve 12. minutě odcentroval do pokutového území a brankář soupeře Jedlička si míč po odrazu od tyče srazil do vlastní sítě. „Měl to být centr, takže jsem byl překvapený, když z toho padl gól. Nečekal jsem to. Že míč skončil za čárou, jsem si však byl jistý hned, to jsem viděl,“ řekl bosenský obránce novinářům.