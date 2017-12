Brankář Boleslavi Jedlička: Video je pro rozhodčí ponižující. Jsem proti

Sparta porazila Mladou Boleslav 3:0 díky gólům během prvního poločasu. Ten první si mladý brankář, který byl v létě jedničkou reprezentace do devatenácti let na mistrovství Evropy v Gruzii, dal nešťastně sám.

Po centru Čiviče se míč odrazil od tyče do něj a pak za brankovou čáru. „Překvapil mě hodně. Podle mě to tak Čivič ani udělat nechtěl, já jsem ten míč už jen líznul, tečoval ho do tyče a pak se mi to odrazilo do boku a byl gól. Smůla pro mě,“ řekl Jedlička.

Věděl jste hned, že byl míč za čárou?

Věděl.

Přesto se trefa pro jistotu ještě ověřovala na videu. Jste rád, že technologie do fotbalu vstoupila?

Myslím si, že to rozhodčí ponižuje. Jsou to přece kvalitní rozhodčí a fotbal by měli rozhodovat lidi. Jsem proti.

Obrana vám při vašem prvním ligovém startu moc nepomohla, sparťané měli v úvodu až příliš mnoho prostoru. Souhlasíte?

To si nemyslím. Hrálo se na těžkém terénu a všechno se na nás sypalo. Myslím si, že měl hrát Magera, když nastoupil ve druhém poločase, podržel toho dost, ale to je samozřejmě na trenérech.

Kdy jste se od nich dozvěděl, že půjdete do brány?

Tušil jsem to asi čtyři dny, ale trenér mi to řekl na předzápasovém tréninku.

Byl jste nervózní?

Snažil jsem se být v klidu, nervózní jsem nebyl a takhle to dopadlo.

Jste už čtvrtým brankářem Mladé Boleslavi v aktuální sezoně. Není to na jeden půlrok v jednom týmu příliš?

Mně to nevadí. Já dostal šanci a jsem za ni rád, navíc tady na Spartě. Je mi devatenáct let a pořád mám na čem pracovat.

Chcete se na jaře v Boleslavi poprat o post jedničky?

To nevím, teď budu mít dovolenou a uvidím, co bude po dovolené. To je ještě daleko.