Stramaccioni: Sparta tvoří novou generaci. Ať už se mnou, nebo beze mě

Pro Spartu to byla v Olomouci už osmá podzimní ztráta, čtvrtá porážka. V polovině soutěže jsou sparťané nejen ze hry o titul, ale se sedmibodovým mankem hledí z pátého místa na záda i druhé Olomouci, se kterou v neděli prohráli 0:1.

Trenére, proč Sparta v Olomouci neuspěla?

Odehráli jsme dobrý první poločas a měli jsme příležitosti Šurala a Kadlece. Sigma měla jen šanci Falty, i když byla stoprocentní, kdy běžel sám na brankáře. Po přestávce jsme nastupovali se stejným úmyslem, jenže změnil to roh Sigmy, po kterém si domácí našli způsob, jak dát gól. Bylo to se štěstím, protože tam bylo hodně hráčů a Sladký byl ten, kdo dokázal dostat míč do naší sítě. Potom přišla skvělá fáze domácích, které gól nastartoval. Nám se podařilo dostat zpět do utkání příchodem čerstvých hráčů Tomáše Rosického a Tala Ben Chaima, vypracovali jsme si dvě velké šance Václava Kadlece a zvlášť ta druhá byla obrovská. Kdyby ji proměnil, tak jsme remizovali, což jsme si zasloužili.

Co pro vás porážka znamená v boji o druhé místo?

Dobře si uvědomujeme, že Sigma od nás v tuto chvíli odskočila na sedm bodů. Našim cílem v této sezoně je skončit druzí a ten cíl je v tuto chvíli zkrátka vzdálený sedm bodů. Myslím, že všichni viděli, že naši hráči pracovali, nešlo jim vytknout, že by nechtěli zápas zvrátit, ale jednoduše nám to nestačilo. Mrzí nás, že je to třetí nebo čtvrtý zápas, který jsme ztratili kvůli standardní situaci, stalo se nám to i v Brně nebo na Slavii.

Čím si vysvětlujete, že má Sparta za celý podzim jen dvě venkovní výhry?

Je to pravda. Poslední tři venkovní zápasy už byly z naší strany lepší než v úvodu sezony, myslím konkrétně zápasy v Jablonci, ve Zlíně a teď v Olomouci. Tentokrát jsme k tomu přistoupili správně, ale Sigma zvítězila. Musíme zlepšit psychickou odolnost, rozdíl mezi domácími a venkovními zápasy dělá právě tohle. Venku je daleko důležitější mentalita a zaujetí, musíme to zlepšit.

Když jste v létě přicházel, čekalo se, že budete bojovat s Plzní a Slavií. Co říkáte na to, že je nahoře i Olomouc?

Sigmě gratuluji. Má velmi dobré hráče i trenéra a současnou druhou příčku si zaslouží. Tohle je příběh, které fotbal přináší. Trenér i většina hráčů sestoupili z nejvyšší soutěže, i přes problémy se vrátili zpět a dnešek je završením jejich příběhu. Sigma je tam, kde je, protože klub, hráči a trenér něčemu věřili a tvrdě pracovali. U nás je to trochu rozdílné v tom, že velké kluby, jako je Sparta, nikdy nemají tolik času na podobnou věc. Na druhou stranu když věříte práci a opravdu tvrdě pracujete, výsledky se dostaví. Hráči, kteří jsou dnes v Olomouci hvězdy jako jsou Chorý, Plšek nebo Houska, si tu prošli tuto dobu stejně jako trenér Jílek. My se snažíme také tvrdě pracovat, věřit tomu, co děláme, hodně věcí jsme změnili, víme, že si Sparta zaslouží být výš a věříme, že to je otázka tvrdé práce, kterou se tomu snažíme věnovat.

Jste frustrovaný z toho, že se vám to přesto nedaří?

Samozřejmě, že nejsem šťastný, nikdo z nás není šťastný z toho, jak na tom momentálně Sparta je. Na druhou stranu tým bojoval o každý míč, i když to nevyšlo. Zabudováváme nové hráče, jako je Hovorka, Mavuba, Štetina. Každý z nich se snaží ukazovat ve všech zápasech, že jsou a mohou být plnohodnotnými hráči pro tak velký klub, jako je Sparta. Tohle je vytváření nové generace, která tu pro Spartu bude. Ať už tuhle generaci povede Stramaccioni nebo jiný trenér. Pro klub je otázka, jakým způsobem tohle dál vyhodnotí. S panem Křetínským sdílíme náhled na problémy, kterými si Sparta prochází a uvědomuji si odpovědnost, kterou mám. Jedinou cestou, která vede k našemu cíli, je tvrdá práce každý den. Občas je prostě potřeba postavit se problémům čelem a přejít přes ně.