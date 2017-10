Sudí o videu ve fotbale: Zápas se vám líp řídí a usínáte po něm klidně

Orel v pondělí odpoledne rozhodoval derby pražských S v juniorské lize. Video mu posvětilo správné rozhodnutí u jediného gólu, který dal v první půli sparťan Juliš.

Po přestávce si díky videu uvědomil svůj přehmat a odvolal pokutový kop, který nařídil proti Slavii za domnělý faul Stropka na Daoa.

Pikantní je, že v 1. kole první ligy v duelu Slavia - Teplice (1:0) nesprávně nařídil penaltu ve prospěch domácích, z níž Altintop zápas rozhodl. V součtu s dalšími chybami (neodpískaná penalta pro Slavii a neudělení červené karty pro Ščuka) je Orel od té doby v „nemilosti“ a nejvyšší soutěž nepískal.

Nebýt videa, chyboval by i v utkání juniorské ligy. „Z mého pohledu tam byl faul, i pomezní mi to signalizoval,“ líčil Orel.

Ale pak jste rozhodl jinak. Jak se to všechno událo?

Videoasistent mě upozornil, že situaci přezkoumá. Když jsem se pak na ni podíval sám, rozhodl jsem se, že o přestupek nešlo.

Nechal jste si od videoasistenta poradit?

Máme určité postupy, ale finální rozhodnutí je vždycky na hlavním. Když šlo o předchozí situaci, při které se řešil ofsajd, stačilo, aby rozhodl videoasistent.

Jste rád, že jste měl možnost klíčové situace rozhodnout zpětně?

Pro mě to byla první zkušenost a vnímám to jednoznačně pozitivně. Pomohlo to fotbalu. Je příjemné, když se rozhodne správně. Nikdo pak nemluví o chybě rozhodčích, ale řeší se fotbal.

Jak reagovali hráči na hřišti, když jste odvolal penaltu?

Nikdo se neptal, nikdo neprotestoval, všichni to vzali, respektovali. Na to nejsme zvyklí. Myslím si, že správné rozhodnutí podle videa zklidní emoce jak na hřišti, tak mezi diváky.

Jste na hřišti klidnější, když máte za zády videoasistenta?

Když víte, že můžete hrubou chybu napravit, tak vám to pomůže, líp se vám zápas řídí. A pak po něm klidně usínáte.

Ale co když ani video neporadí?

To se samozřejmě stát může. Nastanou situace, kdy to jasné nebude. Například každý rozhodčí má vnímání přestupku jiné. U někoho už to faul je, jiný by to pustil. I proto se názory na video různí.