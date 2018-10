Speciální zápas, řekl po výhře nad Opavou Skuhravý a chválil Ďuricu

Dukla se po tříbodovém zisku odpoutala z posledního místa, kam se propadlo tápající Slovácko.

„Kdybych řekl, že to pro mě nebylo pikantní, lhal bych. Všechny z Opavy znám, zažil jsem tam spoustu věcí, ale jsem rád, že jsme je dnes porazili. Bylo pro nás důležité, abychom potvrdili vítězství z Karviné,“ líčil na tiskové konferenci Roman Skuhravý.

Dukla po většinu utkání ovládala hru, o čemž svědčí také statistika rohových kopů – 11:1 pro armádní klub, zarážející čísla. A desátý z nich byl rozhodující, když si slovenský stoper Ján Ďurica naběhl na perfektně kopnutý centr a zmrazil opavský kotel, který jinak své miláčky hlasitě podporoval.

„Když vyhrajete gólem v posledních minutách, vždycky to je šťastný okamžik, ale na druhou stranu si myslím, že jsme zvítězili naprosto zaslouženě. Tvořili jsme hru a takový průběh jsme očekávali,“ uvedl Skuhravý. „Zároveň jsme měli štěstí, že nedali žádnou ze standardek, které kopal Pavel Zavadil.“

Pro Skuhravého bylo hlavní odpoutat se od všech postranních vlivů a plně se soustředit, aby se tým dobře přichystal na takto důležitý zápas. On sám věděl, že emočně celý souboj s bývalými svěřenci ustojí. Speciální přípravu však hráčům nepřichystal, byla stejná jako na přechozí kola.

„Trenér přišel a dal nám nový impulz. Snažíme se makat na každém tréninku, máme velký potenciál. Doufám, že budeme stoupat tabulkou dále. Věděli jsme, že je pan Skuhravý dříve vedl, ale pro nás to bylo stejné jako jindy,“ svěřil se obránce Dukly Branislav Miloševič.

První dvě největší šance při tom měla Opava. Jedna skončila těsně vedle, druhá už dokonce v síti Filipa Rady. Radost však byla zbytečná, v obou případech opavští zůstali chyceni v ofsajdové pasti. Ve druhé půli už byla Opava úplně neškodná.

„Z naší strany to nebylo vydařené, ale remíza visela ve vzduchu. Bohužel to není poprvé, kdy jsme prohráli v posledních minutách standardkou. Musíme se soustředit až dokonce, jinak nás ostatní budou takto trestat,“ říkal zklamaný brankář Opavy Vojtěch Šrom. Podle něj bylo na Dukle znát, že Roman Skuhravý mění její hru k obrazu svému. „Hráli hodně kombinačně, přesně tak to učil i nás,“ prozradil Šrom o svém bývalém kouči.

„Největší motivací pro nás bylo, že konečně můžeme vystoupat ze šestnáctého místa, což ještě před pár týdny vypadalo jako utopie. Je to silný moment, ale zdaleka není vyhráno. Začínají fungovat určité mechanismy, i když tam pořád je spousta chyb,“ sdělil Skuhravý. „To k tomu ale patří a budeme se chtít poučit. Díky patří hlavně hráčům, ne mě. Máme abnormálně mladý tým, jediný matador tam je Ján Ďurica.“

Ten potvrdil, jak důležitým článkem týmu je, když utkání s Opavou rozhodl. A Skuhravý měl pro slovenského obránce jen slova uznání. „ Ďuri je sice součástí týmu, ale hodně zásadní,“ řekl kouč.