Procházka o přestupu do Plzně: Vím, že Slováky tu mají rádi

„Potřeboval jsem novou výzvu,“ vysvětloval novinářům přesun z metropole Bulharska. „A teď jsem plný očekávání,“ doplnil 29letý Procházka, bývalý mládežnický reprezentant Slovenska, který má na kontě i tři starty za áčko mužů z dob působení trenéra Vladimíra Weisse.

Romane, jaké jsou vaše dojmy z Plzně po prvních dnech?

Už když jsem přijel na testy a viděl zázemí klubu, udělalo to na mě obrovský dojem. I kluci jsou super, nebyl problém zapadnout mezi ně.

Přichystali pro vás noví spoluhráči nějaký vítací rituál?

Zatím nic, ale jsem zvědavý, co mě čeká. Kluci jsou příjemní, snaží se mi pomáhat, vysvětlují, jak to tady chodí. Jsem plný očekávání.

V Bulharsku vám skončila smlouva, měl jste i jiné nabídky?

Mohl jsem zůstat v Levski Sofia, kde mi nabídli prodloužení smlouvy. Ozývali se mi různí manažeři, ale nic konkrétního. Když Viktorka řekla, že mě chce, byl jsem hned rozhodnutý sem jít.

Proč?

Je to český mistr, takže momentálně nejlepší tým v České republice. Vždy mi tohle mužstvo bylo sympatické.

Hrálo nějakou roli i to, že tady působilo nebo stále působí hodně Slováků?

Samozřejmě. Vím, že tady mají Slováky rádi. (úsměv)

Řešil jste svůj přestup do Plzně s někým z nich?

Moc jsem se s nimi neznal. Ale ze Slovenska jsem měl o Viktorce dost informací, sledoval jsem i její zápasy. Rozhodl jsem se po konzultaci s manželkou a nejbližšími.

Viděl jsem video z vaší emotivní rozlučky v Bulharsku. Jak se vám odcházelo?

Těžko, měl jsem tam velmi dobrý vztah s lidmi z klubu i s fanoušky. Odchod byl plný emocí, ale cítil jsem, že potřebuju změnu. Byl jsem rozhodnutý odejít.

Pomohlo vám při rozhodování i to, že Plzeň bude hrát základní skupinu Ligu mistrů?

Je to taková třešnička na dortu. Šel bych sem, i kdyby se Liga mistrů nehrála. Je to bonus a něco úžasného pro každého fotbalistu zahrát si Ligu mistrů. Když se mi to povede, budu šťastný. Ale nebylo to rozhodující, proč jsem přišel.

Už víte, na jaký post s vámi trenér Vrba počítá?

První rozhovory jsme měly už v zimě. Bylo to fajn, že jsme si popovídali, ale tehdy ještě nebylo stoprocentně rozhodnuto, že sem půjdu.

Tak aspoň vaše oblíbené místo v sestavě?

Hraju hodně postů, nejlíp se cítím ve středu zálohy. Myslím, že na tu pozici mě bude trenér využívat. Ale když bude nějaký problém, hrál jsem i pravého záložníka a beka. Ale jsou to spíš vynucené změny, když není jiná alternativa.

Myslíte si, že z české ligy můžete mít blíž do slovenského národního týmu?

Často dostávám podobné otázky, už v Bulharsku se mě na to ptali. Současná slovenská reprezentace má velkou kvalitu, jsou tam hráči z velkých evropských klubů. Samozřejmě, že bych byl rád, kdyby reprezentační pozvánka přišla, ale nedělám z toho žádnou vědu. Sleduju nároďák, jsem jeho velký fanoušek. Možná budu v Česku víc na očích, ale není to až tak důležité. Hlavní je, abych hrál za Viktorku.

Roman Procházka z Plzně fauluje během přípravného zápasu.

V Levski jste měl pozici jistou, tady o ní musíte bojovat. Nemáte strach z velké konkurence?

Vím, že konkurence je tu silná. Vím, do jakého mužstva jdu a jací hráči tu jsou. I to byl možná jeden z rozhodujících faktorů. V Levski jsem měl velmi silnou pozici, ale potřeboval jsem novou výzvu. Konkurence je fajn, nemám z toho strach, budu bojovat.

Zkuste porovnat úroveň fotbalu v Bulharsku a Česku?

Už teď můžu říct, že co se týká stadionů a zázemí, bude česká liga určitě na vyšší úrovni. Ale na nějaké porovnání kvality je brzy, to můžu udělat později, až tady odehraju nějaké zápasy.