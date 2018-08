Taková vítězství jsou nejhezčí, radoval se plzeňský střelec Procházka

„Byl tam odražený míč, Martin Zeman to nádherně odcentroval, já už jsem se pak soustředil jen na to, abych trefil bránu,“ popisoval poté Procházka novinářům. „Jsme rádi za tři body, protože v takto vyrovnané lize je každý bod hodně důležitý,“ doplnil 29letý slovenský záložník.

Pocity jsou asi o to krásnější, že to byl váš první gól v české lize a navíc vítězný, že?

Je to krásné, ale pro mě nikdy nebylo důležité, kdo dá gól. Důležité je vítězství. Vstřelený gól je jen takový bonus.

Ale radost jste měl velkou, emocemi jste nešetřil...

Věděl jsem, která je minuta, takže i tušil, že by to mohl být vítězný gól. Taková vítězství jsou nejhezčí.

A zase o něm rozhodli hráči z lavičky. Jak boj o místo v sestavě vnímáte?

Sami vidíte, že konkurence v mužstvu je obrovská. Kdo nastoupí, odvede sto procent. Hrát může kdokoli. Bojujeme o fleky, každý z nás chce hrát.

Může vám vstřelený gól pomoct zpátky do základní sestavy?

Je to na trenérovi. Bojujeme o místo i na tréninku, každý chce hrát. A já budu dělat všechno pro to, abych hrával pravidelně.

Jak jste zatím v týmu českého mistra spokojený?

Cítím se v Plzni výborně, kluci jsou super. Česká liga je velmi kvalitní, stadiony pěkné a fanoušci chodí...

V Olomouci to vypadalo, že vám pomohl prudký déšť, který se spustil ve druhé půli.

Nevím, jestli déšt zrovna pomohl, ale přitlačili jsme je. Potom i Sigma měla silných pět minut. Zápas byl velmi vyrovnaný. Vyhrálo šťastnější mužstvo.

Takže souhlasíte s tím, že se vaše vítězství nerodilo snadno?

Bylo to náročné, protože Sigma má velmi kvalitní tým. Myslím, že každému mužstvu se tady bude hrát velice těžko.