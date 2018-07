Uvidíme, jak se kouč rozhodne, říká před startem ligy plzeňský Procházka

Odchovanec Trnavy přišel do Plzně i s jedním soukromým přáním. „Chtěl bych získat nějakou trofej. Třikrát jsem prohrál ve finále národního poháru, jednou na Slovensku a dvakrát v Bulharsku. Tam jsem navíc ztratil titul v posledním kole, potřebovali jsme vyhrát a my jen remizovali,“ vyznal se 29letý fotbalista v medailonku na klubovém webu. „Doufám, že to není ve mně a s Viktorkou to prolomím,“ usmál se Roman Procházka.

Co říkáte na porážku 0:2 v generálce s Dynamem Kyjev?

Byl to vyrovnaný zápas. I my jsme měli nějaké šance. Tu největší asi já hlavou, měl jsem to proměnit. Z porážky neděláme tragédii, ale chyby si rozebereme.

Poznamenalo váš výkon to, že šlo o utkání na závěr dlouhého soustředění v Rakousku?

Myslím, že to nehrálo žádnou roli. Byli jsme koncentrovaní, připravovali se jako na každý jiný zápas. Je jedno, jestli jde o první nebo poslední.

Vy jste hrál v základní sestavě. Cítíte, že by to tak mohlo být i v pátek v Praze na Dukle v ligové premiéře?

(pousměje se) Tohle rozhodnutí je na trenérovi. Já se snažím vydat ze sebe to nejlepší. Uvidíme, jak se kouč rozhodne.

Se svým výkonem proti Kyjevu jste byl spokojený?

Já nikdy nejsem se sebou spokojený. Byly tam nějaké chyby, hlavně tu hlavičku jsem měl proměnit. Potom by i výsledek byl asi jiný, ale bohužel…

Co při té vaší šanci chybělo, aby míč skončil v síti?

Nic, jenom trefit bránu. Já jsem se snažil, abych to dal vedle gólmana, ale dal jsem to zároveň i vedle branky. Třeba jsem si to schoval na ligu, přípravné zápasy nejsou až tak důležité.

Ligu začínáte v pátek na Dukle, těšíte se?

Jasně. Příprava proběhla v pohodě, ale teď už se všichni těšíme na ostré zápasy.