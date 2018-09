Plzeňský záložník Procházka: Doufám, že Ligu mistrů okusím i na hřišti

Ve středu 19. září hostí doma CSKA Moskva, v říjnu tým čekají cesty do Říma (2. října) a především do Madridu, kde 23. října nastoupí proti Realu, vítězi posledních tří ročníků nejprestižnější klubové soutěže.

„Myslím, že je to velmi zajímavá skupina, pro fanoušky i pro nás hráče. Já jsem spokojený, i když jsem ostatní týmy v tipovačce netrefil. Real jsem si přál a je tam,“ rozplýval se 29letý Roman Procházka po losu základních skupin.

Jak v první chvíli po losu reagovali ostatní hráči v kabině?

Taky z toho měli radost. My jsme moc nechtěli skupinu, v níž tam byl z prvního koše Lokomotiv Moskva. Když k nim vylosovali čtvrtý tým, oddechli jsme si. Pak už to bylo celkem jedno, všechny skupiny byly zajímavé.

Nemrzí vás nyní, že už v Realu není Cristiano Ronaldo, protože v létě přestoupil do Juventusu?

Trošku ano. Pro mě je to nejlepší fotbalista na světě, takže bych si proti němu chtěl zahrát. Ale Real má i bez něho v sestavě řadu skvostných jmen.

Máte nějakou osobní zkušenost s některým z týmů nebo jejich hráčů?

Nemám, i proto se na ty zápasy opravdu moc těším. Bude to pro mě něco nového.

Co považujete v dosavadní kariéře za vrchol?

V Levski jsem jako cizinec odehrál nejvíc zápasů za klub. Ale nejvíc je pro mě určitě to, že jsem hrál párkrát za slovenskou reprezentaci, toho si moc vážím. A Liga mistrů bude hned potom.

Až potom?

(rozesměje se) Podle důležitosti je samozřejmě nejvýš, tedy pokud opravdu do některého ze zápasů nastoupím.

Je tedy Liga mistrů úrovní ještě vyšší level než reprezentace?

Samozřejmě, pro každého fotbalistu je snem zahrát si Champions League. Nastupují v ní ti nejlepší hráči z celého světa.

Vy máte na starosti hlavně defenzivu. Může se člověk vůbec na střetnutí s Realem, který má obrovskou ofenzivní sílu, těšit?

Myslím, že ano. Ale třeba, pokud nastoupím, budu už po deseti minutách litovat, že jsem se na ten zápas těšil... Teď doufám, že do toho naskočím a zahraji si proti takovým skvělým fotbalistům.

Když jsem se v létě bavil s vaším spoluhráčem Kopicem, říkal, že na takovou kvalitu, jako má Real, se ani nedá připravit. Cítíte to podobně?

Určitě to bude těžké, ta kvalita je obrovská. Půjdeme do zápasu s nadšením, ale víme, že to bude náročné. Teď si to moc neumím představit.

A co další týmy ve skupině? Máte soupeře už nakoukané?

Real i AS Řím, který vyřadil Barcelonu, jsou často v televizi. Jejich hráče znám, na CSKA Moskva se teď víc zaměřím. Taky se hodně bavím s kluky, co už Ligu mistrů zažili, abych věděl, co to obnáší.

Můžete mluvit o postupu ze skupiny? Je to váš cíl?

Žádná silná slova. Budeme bojovat o každý bodík. Každý z těch zápasů bude obrovská škola, ale začíná se pokaždé od stavu 0:0. Uvidíme, co dokážeme.

Přesto. Trenér Vrba říkal, že by chtěl zůstat v pohárové Evropě i na jaře. Je to ve vašich silách?

Viktorka už má zkušenosti z bojů v Evropě, párkrát už se jí to povedlo. Uděláme všechno proto, aby se to podařilo i tentokrát.

Budete teď hrát dvě soutěže. Cítíte to i jako větší šanci dostat se na hřiště?

Uvidíme, jak se trenér rozhodne. Bude hodně zápasů a budou nesmírně náročné. Věřím, že dostane šanci větší počet hráčů. Na tréninku pro to dělám všechno.