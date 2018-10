Proti Bohemians nás čeká tuhý boj, tuší plzeňský záložník Procházka

„Kluci připomínali, že jim tam poslední zápas nevyšel. Chceme to odčinit. Ale taky říkali, že tam to bývá vždycky těžké,“ uvedl pro klubový web Roman Procházka, letní posila Plzně. Slovenský záložník byl také v pondělí mezi hráči, kteří vstoupili do registru dárců kostní dřeně.

Ani letos se venku Plzni moc nedaří. Co je potřeba napravit?

Těžko říct, proč nám to venku nevychází. Takové mužstvo jako Viktorka musí zvládat i zápasy na hřištích soupeřů. Musíme být koncentrovaní po celých 90 minut, dát do toho všechno a třeba to zlomit i vůlí.

V pražském Ďolíčku to ale nikdy není snadné...

Víme, že nás tam čeká tuhý boj. Nebude to asi až tak fotbalové, ale musíme udělat všechno proto, abychom získali všechny body.

Bohemians - Plzeň Sledujte v pátek od 18.00 online.

Co o Bohemians vy osobně víte?

Viděl jsem některé jejich zápasy, potrápili Spartu i Slavii. Oni se vždycky dokážou na ty silnější soupeře vyhecovat a dobře připravit. Z tohoto pohledu to bude pro nás velice těžký zápas. Doma se budou chtít určitě předvést.

Vy jste měli po pohárovém utkání ve Vyškově volný víkend, jak jste ho strávil?

Zajel jsem domů na Slovensko za rodinou. Jinak jsem především odpočíval po náročném úvodu sezony.

Teď už jste zpátky v Plzni, natěšený na další porci zápasů?

Jasně. Odpočinek byl dobrý, ale už se těšíme na ten kolotoč zápasů, který nás teď čeká.