Pivarník má spasit Brno. V každém klubu jsem cíl splnil, říká nový kouč

Nepřipadá si jako spasitel a záchranář. Informace o brněnském týmu, který se s pouhými čtyřmi body choulí na úplném dně ligové tabulky, dosud sbíral 50letý rodák z Piešťan jen jako pozorovatel.

Osobně zatím nové podřízené nezná, vše se seběhlo tuze rychle.

Pivarník, jenž je už třetím trenérem Zbrojovky v sezoně, zatím jen ví, že do Králova Pole bude dojíždět z Olomouce s Tomášem Truchou a Martinem Vaniakem - tedy oblíbenými spolupracovníky, které si do Brna vzal s sebou.

„Času je málo a mužstvo musí rychle začít šlapat. Bylo by složité se seznamovat s novými lidmi, kterým bych musel vysvětlovat cvičení a věci, které chceme dělat,“ vysvětlil Pivarník, jenž byl od dubnového konce v Plzni bez angažmá.

Jak jste strávil měsíce bez fotbalu?

Jsem typ člověka, který si dokáže volna vážit a dovede ho využít naplno. Když mám dovolenou, mám víc času než při fotbale. Když mám fotbal, existuje jen fotbal. Po dvou třech letech, kdy jsem byl totálně mimo domov, jsem si to užil naplno. A čas jsem využíval i k tomu, abych analyzoval fotbalovou minulost.

Sledoval jste Zbrojovku?

Znám ji velmi dobře. Se Zbrojovkou jsme se utkávali v předchozích ročnících. Uvědomuju si, že v minulém a letošním ročníku došlo ke změnám v kádru a ve hře. Některé zápasy jsem viděl živě, volný čas jsem využil k tomu, abych si odpočinul, ale snažil jsem se vidět zápasy naživo i v televizi. I když nejste trenér, nedíváte se na hru z pozice fanouška, ale z odborného pohledu. Vše mám ale navnímáno jen z venku. Teď nastane nejdůležitější - poznat klub a hráče. Je na to málo času, ale pokusíme se to rychle zvládnout.

Máte vysvětlení, proč se Brno trápí a je v lize poslední?

Je to trošičku na delší analýzu. Víme, že by mohlo být bodů víc. Někdy je to o štěstí. Zápasy máte dobře rozehrané, ale otočí se proti vám. To se v jednom, dvou zápasech stalo. Pro nás je důležité, že rozdíly v tabulce jsou minimální a je tam víc týmů pohromadě, které mají podobné problémy.

Kolik bodů by se vám líbilo mít na kontě po podzimní části soutěže?

Když to vezmu z osobního hlediska, byl bych spokojený, kdyby se nám podařilo získat 16 bodů. Bude to těžká práce, ale je to reálné. Budeme se snažit tak, abychom je dokázali získat. Pro nás je v této situaci důležité - a není to klišé - dívat se na nejbližší zápas.

Co převážilo, že jste přijal brněnskou nabídku?

Nabídek jsem měl v létě víc. Člověk zvažuje, kam jít. Nechtěl jsem jít moc daleko. To, co jsem měl rozjednané, z nějaké důvodu nedopadlo. A tady nebylo moc o čem přemýšlet. Fotbal dělá člověk dlouho a jsou kluby, zázemí, fanoušci a určité tradice, na které hodně dávám. To k Brnu patří. Jednání bylo rychlé a dohoda se rychle uzavřela.

Jaký fotbal chcete hrát?

O tom bych se teď nebavil. Jedna věc je, kolik máme bodů. Priorita a zásadní věcí bude dostat se co nejdřív v tabulce výš. Každé mužstvo, které je v takové situaci, psychicky upadne. A my se musíme zvednout. Musíme to rozklíčovat, naplno bodovat. Uvidíme, kam se dostaneme před zimou, a potom se můžeme bavit dál.

Věříte, že současný kádr může hrát fotbal podle vašich představ?

Kdybych tomu nevěřil, nebyl bych tady. Jsem přesvědčený, že doteď jsem v každém klubu splnil cíl, který jsem dostal. Věřím, že ho splním i tady do puntíku. Pohybuju se v soutěži dlouho a vím, že až osm mužstev je na tom stejně a rozhoduje stav týmu. Co se děje na hřišti, jak funguje kabina, jaké je v týmu klima a taky v neposlední řadě štěstí. Věřím, že jsme konkurenceschopní, abychom cíl dokázali splnit.

Po Svatopluku Habancovi a tandemu Richard Dostálek - Lukáš Přerost jste třetím šéfem brněnské střídačky v sezoně. Cítíte se jako spasitel?

Tak se necítím. Tlak na plnění cílů je všude. Musí k tomu ale přispět hlavně hráči, oni rozhodují na hřišti. Vytvoříme takové prostředí, abychom si dokázali pomoct a společně cíl splnili.

Odkud chcete získávat poznatky o týmu? Od kolegy Dostálka, který putuje k brněnské juniorce?

Informace budu čerpat od něho. Navíc na zápasy, které byly, se člověk podívá velmi rychle. Řídím se ale tak, že když přijdu k mužstvu, na minulost se nedívám. Každý trenér je jiný, specifický. Trochu to zanalyzuju, ale nechci se pitvat v minulosti. Stále se ve všem dívám dopředu. Sport přináší věci, že něco je jeden den tak, druhý jinak. Takhle to funguje.

Máte na Brno nějakou konkrétní vzpomínky coby trenér soupeřova týmu?

Mám! V druhé lize jsem trénoval Jihlavu a hráli jsme tady o postup, který jsme koncem ročníku zpečetili („To pískal Paták,“ připojuje se vedle sedící šéf Zbrojovky Václav Bartoněk). Mám vzpomínky na Brno, když ho trénoval i Venca Kotal, který měnil rozestavení ze 4-2-3-1 na 3-5-2. Těžko se proti tomu hrálo. Pamatuju si, že jsme se s Kotalem po jednom zápase Bohemians 1905 - Brno sešli na přednášce a oba jsme k zápasu byli strašně kritičtí. S Vernerem Ličkou jsme pak rozebírali, že obě mužstva byla dobře takticky připravená. Člověk si totiž musí zanalyzovat to, co si soupeři navzájem dovolí, aby vznikaly prostory.