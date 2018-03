Pivarník: Odejít je vyloučené. A ze Sparty žádná nabídka nepřišla

„Nemá smysl to rozebírat, protože je to vyřešené. Sparta už trenéra má a my sami víme, že nemůžete odejít po 20. kole, když hrajete u mužstva o život. Já jsem v Brně třetí trenér v sezoně, ta situace je složitá. To opravdu nejde,“ řekl Pivarník před čtvrtečním tréninkem.

Poté se rozmluvil podrobněji.

„Jedna věc je odcházet odněkud, kde máte smlouvu, po skončení sezony nebo v její polovině. Je na to dostatek času. Jiná věc je, když jste sedmí a nehrajete ani o vrch, ani o spodek,“ uvedl.

V takovém postavení ale se Zbrojovkou není. „Když se o tom bavíme virtuálně, není to z mé strany vůbec schůdné řešit. V jakémkoliv mužstvu,“ řekl.

S tím, že musí rozvázat smlouvu, aby mohl odejít, se potkal předloni v Bohemians. Mířil do Plzně. „To bylo po skončení sezony,“ upřesnil.

V pondělí, kdy se objevila informace o tom, že v hledáčku Sparty je, dohady komentovat nechtěl.

Byla tedy nabídka na stole, nebo ne? „Nebyla žádná nabídka. Bavíme se o tom, jak by to bylo, kdyby něco bylo. Je tam (ve Spartě) Hapal. Tečka,“ uzavřel rezolutně.