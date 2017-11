Pivarník: O titulu je rozhodnuto, Plzeň by musela enormně ztrácet

„Každý tvrdil, že jsem přestřelil,“ usmívá se Pivarník, který naskakoval do mužstva, které po devíti ze šestnácti podzimních kol mělo jen čtyři body. „Ale měl jsem spočítané, že buď zvládneme vyhrát všechny domácí zápasy, nebo přivezeme body z Jihlavy.“

To se povedlo. A nejen kouč Pivarník tak může dál věřit, že se jeho smělý cíl podaří splnit. Stačí jediné: v sobotu doma porazit Zlín. Pak by Brno mělo po podzimu 17 bodů.

„Samozřejmě, ještě je nemáme. Ale já jsem hlavně rád, že je to stále reálné,“ pochvaluje si Pivarník. „Udělali jsme kus práce, za šest zápasů jsme nasbírali deset bodů. Dokázali jsme se zvednout psychicky, nahoru jdeme i herně a takticky. A to je hodně důležité.“

Vzestup jste potvrdili i v pátek, kdy jste parádně zvládli důležitý duel v Jihlavě a vyhráli 2:0.

Pro oba týmy to bylo nesmírně důležité utkání. A nám se ten zápas podařil. Dokázali jsme ho zvládnout nejen výsledkově, ale byly tam i všechny atributy, které jsou k úspěchu potřeba. Velmi dobrý taktický výkon, herní výkon s velmi krásnými akcemi. A dokázali jsme to na hřišti i správně odbojovat, srdíčkem oběhat. Takže jsme vyhráli zaslouženě.

Ligové zápasy Romana Pivarníka proti Jihlavě 24. srpna 2012 Jihlava – Olomouc 1:1

9. března 2013 Olomouc – Jihlava 3:0

8. srpna 2014 Jihlava – Bohemians 1:2

21. února 2015 Bohemians – Jihlava 0:0

31. října 2015 Bohemians – Jihlava 2:1

23. dubna 2016 Jihlava – Bohemians 1:2

30. července 2016 Jihlava – Plzeň 1:2

24. listopadu 2017 Jihlava – Brno 0:2 Od léta 2012, kdy FC Vysočina vrátil do nejvyšší soutěže, trenér Roman Pivarník vedl proti Jihlavě čtyři různé týmy a v osmi dosavadních duelech má bilanci 6 výher – 2 remízy – 0 proher. Jeho úspěšnost je tak 83,3 procenta.

Brno na Vysočině vyhrálo prvoligový zápas vůbec poprvé. Věděl jste o této negativní bilanci?

Hodně jsem o ní slyšel a nebyl jsem moc rád. Nemám tyto statistiky rád. Kádry týmů se mění, statistika samozřejmě zůstává, novináři ji připomínají. A vyvíjí tlak na hráče, kteří v týmu nebyli a tu zkušenost nemají. Proto si myslím, že si Brňáci oddechli, že jsme v Jihlavě zápas zvládli. A ne náhodně, ale po dobrém výkonu. To je hodně pozitivní.

Když jsme u těch bilancí: vy osobně jste proti Jihlavě, od doby, kdy jste ji vrátil do ligy, ještě neprohrál. Věděl jste to?

Věděl jsem, že proti Jihlavě mám bilanci dobrou. A náš kustod si někde našel, že mám úspěšnost přes osmdesát procent. To je číslo obrovské. (usmívá se)

Čím to je? Jste s trochou nadsázky „specialista na Jihlavu“?

Nevím, hraje se mi v Jihlavě dobře. Jsem tady doma. (usmívá se) Vracím se do známého prostředí, ve kterém se mi v minulosti dařilo. A to i s mužstvy, se kterými sem jezdím jako soupeř.

Máte v lize i další takové oblíbené soky, na které se vám daří?

Takových týmů, se kterými je má statistika vynikající, je víc. S Duklou Praha jsem neprohrál myslím už jedenáct zápasů. Se Slavií jsem prohrál jen jednou, bohužel v poslední minutě s Plzní.

Díky výhře v Jihlavě se vám podařilo trochu se odpoutat od sestupových příček. Ale dolní polovina tabulky je stále hodně vyrovnaná a může rozhodovat i jediný zápas. Souhlasíte?

Je to tak. Když jsem přicházel do Brna, ztráceli jsme na soupeře před námi tři body. Po šesti zápasech máme na sestupové příčky náskok čtyři body. To je super. Ale 14 bodů je stále málo. Bude to samozřejmě hodně napínavé i dál. Nikdy na konci tabulky nebylo našlapáno tolik mužstev jako teď.

Naopak na druhém pólu tabulky je Plzeň, která poprvé ztratila až v patnáctém kole.

Klobouk dolů před tím, co se Plzni podařilo. To, že mají mužstvo výborné, to se samozřejmě ví. Stejně jako to, že se tam skvěle pracuje. Ale na to, abyste vyhráli čtrnáct zápasů v řadě, to už se musí sejít všechno. A to se zatím Plzni sešlo, a tak si to uhrála. Na druhou stranu: hlavní soupeři, proti kterým mohla ztratit už předtím, Sparta a Slavia, ji moc nepotrápili.

Zdá se, že o mistrovském titulu už je v polovině sezony rozhodnuto. Nebo snad ne?

Samozřejmě, i když to nikdo rád neslyší. Dokud to nebude definitivně jasné, Plzeň bude říkat, že se o titulu ještě bavit nedá. Ale všichni víme, že rozhodnuto už je. Protože i kdyby Plzeň začala ztrácet, tak není předpoklad, že mužstva za ní dokážou vyhrát patnáct zápasů v řadě. Není předpoklad, že někdo jaro zvládne bez porážky. Takže teoreticky ještě titul nemá, prakticky ano. Protože to by Viktorka musela ztrácet enormně.

Vy jste před příchodem do Brna působil právě v Plzni. S ní jste hrál o čelo tabulky, se Zbrojovkou se snažíte vyhnout dnu. Co je pro trenéra těžší? Předpokládám, že bodovat se musí v obou případech.

Paradoxně by si člověk mohl říct, že lehčí je to v Plzni. Že jdete nahoru, jste první a hrajete o čelo tabulky. Jenže ten tlak je enormní. V Plzni je i remíza brána jako neúspěch. Nedokážete si jako trenér oddychnout.

Není prostor vyčistit hlavu?

My jsme loni na podzim odehráli 29 zápasů. Což je obrovské číslo! Furt se jede rytmem dvou zápasů týdně. A do každého jdete s tím, že kvalitu samozřejmě máte, ale soupeř se chce proti vám hodně vytáhnout. Takže musíte hrát zodpovědně, nesmíte ztrácet. A je obrovský tlak na to, abyste každé tři čtyři dny byl úspěšný.