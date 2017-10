Manželka sleduje fotbal víc než já, žertuje kouč Pivarník

Ve filmovém Okresním přeboru, který se pro sportovní nadšence stal okamžitě kultovním dílem, bývá řemeslo fotbalových trenérů vylíčeno prostě. „Sestava stejná. Kapitán Luňák,“ velel Pepik Hnátek v podání Miroslava Krobota.

A když měla zaznít konkrétnější taktická varianta? „Dlouhé nakopávané balony sklepáváme do stran.“

Sportem nepolíbený divák by si mohl pomyslet, že trenéřina není žádná věda. S tím na ligové kouče a konkrétně Romana Pivarníka, který počátkem října převzal zbídačenou Zbrojovku, nechoďte. Na banální pokyny si nepotrpí, naopak se spíš řadí k workoholikům. Zatímco jeho svěřenci po tréninku nebo zápase mají „padla“, brněnský trenér pravidelně usedá k počítači.

Zápasy rozebírá tak důkladně, že mu to vlastně kolikrát leze krkem. „Někdy se stane, že mi manžela doma řekne: ‚Pojď, v telce běží fotbal.‘ Já jí jen odpovím, že toho mám dost,“ líčí Pivarník. „Takže se moje manželka dívá na fotbal víc než já,“ žertuje kouč Zbrojovky, která v sobotu od 17.00 hostí pražskou Duklu.

Přípravu na další významnou záchranářskou bitvu zahájil Pivarník už po nedělním utkání v Plzni, která hravě smázla Brno 3:0. „Abych neztrácel čas, hned v autobuse jsem se díval na zápas znova,“ sděluje rodák z Piešťan. Jeho pomocník Tomáš Truchta mezitím začal stříhat vybrané zápasové fragmenty. „Dřív jsem si to dělal sám, ale poslední roky, co spolu pracujeme, to má na starosti on. V pár větách mu řeknu, co v sestřihu chci mít a na co se má zaměřit,“ dodá kouč, jenž si videošoty pravidelně archivuje.

Počátkem týdne nažene Pivarník svěřence před video. Po utkání na západě Čech seděli Brňané, kteří proti superfavoritovi natropili kupu taktických chyb, před obrazovkou hodinu. „Bylo to dlouhý,“ kývne kouč. „Sekvence má třeba 20 sekund, ale bavíte se o tom s hráči, rozebíráte to, vracíte to zpátky. Takže jeden moment zabere pět minut,“ pokračuje Pivarník. „Neměli jsme kompaktní blok. Týkalo se to třeba držení lajn, nabíhání hráčů z hloubky pole. Chyby těžko ukážete na jiných velkých mužstvech. Nejlépe se učíte na těch vlastních.“

V polovině týdne bývalý kouč Bohemky, Plzně nebo Olomouce přepne a začne se věnovat nadcházejícímu soupeři. „Vyberete si jeho dva tři poslední zápasy. Díváte se na jejich standardky, blok nebo jakou mají rozehrávku,“ nastiňuje Pivarník.

Poznatky se podobně jako před mačem proti Dukle snaží nabiflovat do svých podřízených. Zároveň rýsuje taktiku, která má přinést vytoužený tříbodový úspěch. „Potřebujeme kompaktní výkon jako doma se Slováckem. Možná ještě víc sebevědomější,“ připomene Pivarník dva týdny starou vítěznou premiéru na brněnské lavičce. Při své inauguraci taktický pedant vyhlásil, že do konce podzimní části chce 16 bodů. Nyní jich má aktuálně předposlední tým ligové tabulky sedm.

I školák si dovede spočítat, že „nejsnadnější“ cesta k vytyčené metě vede přes stoprocentní bilanci na domácím hřišti. „I když je každý zápas těžký, máme hratelné soupeře. Zároveň není jednoduché vyhrát každý zápas doma,“ přemítá slovenský odborník, jenž bude mít k dispozici až na dlouhodobě zraněného obránce Jakuba Šurala kompletní kádr.

Do sestavy se po karetním trestu vrátí matador a tahoun Jan Polák, místo ve středu pole by vedle něj měl zaujmout mladý Miloš Kratochvíl, jenž v Plzni chyběl kvůli klubové dohodě mezi Viktorií a Zbrojovkou. Naopak obranné šiky Pivarník měnit nehodlá, přestože v Plzni u dvou inkasovaných gólů chyboval kritizovaný litevský stoper Tadas Kijanskas. „Jsou dvě roviny chyb - individuální nebo systémové. Individuální se občas stane, obránci jsou pod určitým tlakem. Spíš mě rozčilují systémové chyby, kdy nedržíme lajnu, špatně vystupujeme nebo se špatně posunujeme,“ podotýká Pivarník.

Zbrojovka nepotřebuje jen vymýtit kiksy. Potřebuje i skórovat a dopomoci jí k tomu mají standardky, které Brňané včera důsledně nacvičovali. „Nevím, jestli je to úplně zábava, ale je to potřeba,“ pousměje se brněnský útočník Michal Škoda. „Standardní situace často rozhodují,“ uvědomuje si vytáhlý blonďák. „Víc jsme se zatím věnovali těm defenzivním, u ofenzivních jsme měli tři signály a začínáme je teď rozšiřovat,“ přibližuje Pivarník. „Hráči k tréninku přistupují velmi dobře, jsou koncentrovaní a nácvik byl velmi dobrý,“ chválí svěřence.

Zní to jako pozitivní předzvěst. Opustí Brňané poprvé v sezoně sestupové vody?