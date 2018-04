Plzni titul přeji, ale až od pondělí, říká brněnský trenér Pivarník

„Nám jde o to, abychom téhle plzeňské krize dokázali využít. V komfortní situaci však nejsme ani my,“ přiznal brněnský trenér Roman Pivarník, jehož celek je v lize poslední se čtyřbodovou ztrátou na udržení.

Nálada v týdnu tomu odpovídala. Zejména poté, co Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR uznala názor Zbrojovky, že měla v minulém kole na Slovácku kopat za stavu 0:0 penaltu, za oprávněný.

„Samozřejmě z toho hráči byli skleslí. Vytvořili jsme si tam šance, cítili jsme, že jsme byli poškozeni. Ten faul byl od plochy vidět na 50 metrů, domácí hráč držel Bazeljuka evidentně. Kdyby tam všechno probíhalo podle pravidel, mohlo nám to pomoct jak v tomto konkrétním zápase, tak do zbytku ligy,“ pokrčil kouč rameny.

Připustil, že ani reakce brněnských fanoušků, kteří přímo na stadionu v Uherském Hradišti požadovali po hráčích, aby svlékli dres Zbrojovky, protože podle jejich názoru nebojovali patřičně, týmu moc nepomohla.

„Byli jsme rádi, že fanoušci přijeli v takovém počtu, ale potřebujeme od nich podporu. Po porážce jsou hráči skleslí, není jim to jedno. Každý to prožívá těžko. Když pak do vás kopou další, tak je to ještě těžší. My za mužstvem stojíme a to čekám i od fanoušků. Jsou fantastičtí a potřebujeme, aby hráče nesráželi dolů,“ vzkázal na tribunu Pivarník.

Na rozdíl od „koberečku“ od vlastních vlajkonošů se podle jeho mínění mužstvo relativně dobře vyrovnalo s pádem na úplné dno tabulky. Na to, že je v krizi, je osazenstvo zbrojovácké šatny totiž zvyklé od začátku sezony.

„Jsme dlouho bez vítězství, hodně zápasů hrajeme bez gólu. Netřeba o tom pořád přemýšlet, my o tom dobře víme sami. Každý den se to přetřásá v médiích. Je potřeba to zlomit tím, že tu šňůru přerušíme,“ má jasno kouč.

Že to zrovna proti Plzni nebude jednoduchá práce, mu rovněž nemusí nikdo připomínat. Přestože přijede soupeř, který je v podobné výkonnostní krizi jako Brno. Sedm bodů získaných Plzní na jaře je záhadou, nad kterou si láme hlavu celá republika.

Každým kolem se čeká, kdy už lídr tabulky konečně zvedne hlavu, a Pivarníkovi nezbývá než věřit, že v sobotu to ještě nebude. Pak by totiž Zbrojovka mohla být už jednou nohou ve druhé lize.

„Plzeň tu obrovskou kvalitu pořád má, jak u jednotlivců, tak týmovou. Nemůžeme čekat, že nás pustí do pěti šesti šancí. Přesto potřebujeme bodovat i tam, kde se to od nás nečeká,“ uvědomuje si Pivarník. Plzni, kde dříve působil, prý titul přeje. „Ale fandit jí budu až od pondělí,“ pousmál se.