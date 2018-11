Odvolaný kouč Nádvorník: Jsem moc rád, že jsem v Karviné dostal šanci

Jak byste svoje působení v Karviné shrnul?

Jsem moc rád, že jsem v Karviné dostal šanci. Snažil jsem se odvést stoprocentní práci, což snad na herním projevu bylo vidět. Říkal jsem, že dám šanci mladým a podařilo se nám je do sestavy zabudovat. A musím poděkovat za podporu i fanouškům. Zpočátku nebyli mými příznivci, ale postupně se to otočilo a kulisa na stadionu byla fantastická. Diváci nám hodně pomohli.

Na startu sezony jste pětkrát za sebou prohráli a nyní máte za sebou sérii tří porážek, po nichž tým klesl na sestupovou patnáctou příčku.

Naše hra se hodně zvedla od zápasu s Ostravou (ve 12. kole 1:1). Máme hodně mladých hráčů, pracujeme s tím, co máme, s hráči, o nichž se ještě před půl rokem říkalo, že ligu vůbec hrát nemohou. A oni ji teď hrají a jsou konkurenceschopní i těm nejsilnějším celkům. Chtělo to ještě trochu času a věřím, že bychom to zvládli.

Ublížilo vám, že se kádr hodně doplňoval až v průběhu sezony?

Na to nechci poukazovat. Věděl jsem, do čeho jdu, že musí dojít k hráčské obměně, že se musí připravit nový tým. Jen je mi líto, že se to nepovedlo dotáhnout a mančaft přebudovat a nastolit vizi, co bychom chtěli hrát, aby to fungovalo. Kdyby se povedl zápas s Olomoucí (Karviná v 13. kole doma vedla 2:0, ale prohrála 2:3), který jsme hloupě ztratili, tak bychom problémy neměli.

Takže to utkání mělo hlavní podíl na tom, že jste musel skončit?

Určitě. Ale můžeme se bavit i o tom, že jsme měli vyhraný zápas v Ostravě (1:1). Kdybychom se nenechali hloupě vyloučit (Letič), tak jsme zvítězili. Navíc Letič v závěru první půle šel sám na branku a nedal gól na 2:0. Těch zápasů, které jsme měli dotáhnout k bodům, bylo více. Hráli jsme náročný fotbal, kvalitní, ale nedotáhli jsme ho k lepším výsledkům. To mužstvo nebylo ještě úplně zdravé. Když se podíváte na sestavu, měli jsme tam sedm nových hráčů oproti jaru, což je strašně moc. Chvíli to trvá, ale povedlo se nám dát mužstvu nějakou tvář.

Nemáte obavy, že váš nástupce už nebude dávat tolik příležitostí mladým fotbalistům?

K tomu se těžko mohu vyjadřovat, protože nevím, kdo nyní bude Karvinou trénovat a jaká teď bude filozofie vedení, co teď budou chtít hrát.