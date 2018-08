Nová smlouva v Juve a hostování v Luganu. Jdu správnou cestou, věří Macek

„Je velmi dobrý signál, že mu Juventus dal důvěru v podobě nové smlouvy. Roman je ve věku, kdy se tam rozdělují hráči do dvou skupin, jedna z klubu odchází a druhá zůstává. On patří do té druhé,“ upozornil Viktor Kolář, hráčův agent ze společnosti Sport Invest.

Macek je odchovancem zlínského fotbalu, do Turína zamířil už v šestnácti letech. Během posledních dvou sezon hostoval italských klubech v Bari a v Cremonese, v létě absolvoval kompletní přípravu s prvním týmem Juventusu. A teď si poprvé zahraje nejvyšší soutěž.

„Jsem připravený a natěšený. Luganu se sice nepovedl začátek sezony, ale do budoucna má klub vysoké cíle. Styl fotbalu, který se tam praktikuje, by mi měl vyhovovat,“ říká jednadvacetiletý záložník.

Lugano je po pěti odehraných zápasech v desetičlenné tabulce osmé. Loni však hrálo i Evropskou ligu a v základní skupině se potkalo třeba s Plzní.

„V Luganu známe vedení i trenéra, klub spolupracuje s Juventusem dlouhodobě, v tomhle směru jsme našli shodu. Důležité je i to, že se z Itálie přesouvá jen pár kilometrů za hranice. Všechno by mělo fungovat,“ věří Kolář.

Macek se do Švýcarska přestěhuje, až vyléčí zranění achilovky. Kvůli němu se musel omluvit i ze srazu reprezentační jednadvacítky, která na začátku září hraje kvalifikaci o Euro v San Marinu a s Řeckem.

„Léčit bych se měl ještě dva týdny, pak se ihned přesunu do Lugana,“ poznamenal fotbalista, který s Juventusem, italským hegemonem, podepsal kontrakt do léta 2021.

„Je to pro mě obrovská motivace do budoucna, zároveň ale také skvělá vizitka, že jsem v uplynulých letech odvedl dobrou práci a snad je to důkaz, že jdu správnou cestou. Nemyslím si, že světoznámý klub jako je Juventus prodlužuje smlouvy jen tak s někým. Strašně si toho vážím a doufám, že v budoucnu klubu tuhle důvěru splatím,“ doplnil.