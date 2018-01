Macek je rád, že se uzdravil. Cremoně chce pomoct do Serie A

„Jsem v klubu spokojený. Než jsem odjel po Vánocích domů, sportovní ředitel a hlavně trenér mi vyjádřili velkou podporu,“ říká 20letý mládežnický reprezentant, který se na začátku týdne vrátil do Cremonese.

„Neradi by o mě přišli.“ Po povedeném jarním hostování v Bari se Juventusu sešly nabídky ze Serie A nebo nizozemské ligy, jenže Romana Macka zabrzdily zdravotní problémy. „Vědělo se, že nebude snadné se uzdravit. Nakonec jsem začal naplno trénovat až na konci října,“ podotýká Macek.

A protože se jeho spoluhráčům dařilo, neměl trenér Attilio Tesser důvod sahat do sestavy. Macka navíc v závěru roku potkala znovu smůla. „Věděl jsem, že poslední kolo začnu v základní sestavě. Bohužel na tréninku mi protihráč lehce poranil kotník,“ líčí Macek.

Že v Cremonese zůstane, však není jisté. Juventus neposlal svého hráče na hostování, aby ho proseděl na lavičce náhradníků. „Jsem si toho vědom. Musíme se všichni setkat a rozhodnout se, co bude pro mě nejlepší,“ ví Macek.

I když se na podzim moc neukázal, Juventus registruje o svého hráče opět zájem; některé kluby mu dokonce garantují místo v sestavě. Macek ale opakuje, že nechce měnit místo svého působiště: „Je potěšující, že hodně týmů má o mě zájem, co by zaručovaly, že bych hrál. Být v tak ambiciózním klubu by bylo hodně důležité pro můj vzestup v kariéře.“

Ač nováček, tým z Cremony chce mezi italskou elitu. Po polovině soutěže ztrácí ze šestého místa na přímý postup sedm bodů, což by na konci sezony znamenalo play-off.

„Máme obrovskou individuální kvalitu. Mohli jsme mít více bodů. Spoustu utkání jsme ztratili v závěru. Minimálně do play-off bychom se měli dostat,“ tvrdí Macek.

A u toho by nerad chyběl.