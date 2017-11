Naštvaný kapitán Hubník: Takhle se o základní sestavu nebojuje

Trenér tady před vámi říkal, že Slovácko bylo fotbalovější, měl jste stejný pocit?

Zejména v prvním poločase jsme je nechali hrát, špatně jsme je dostupovali, neměli jsme obdržené balony. Soupeř ovládl střed pole, hráli hodně přes Šumulikoskiho. Byli lepší.

Myslíte, že nasazení a přístup všech hráčů bylo v pořádku?

Každý si musí sáhnout do svědomí, jestli na hřišti nechal sto procent. Viděl jsem, že ne všichni makali dopředu i dozadu. Byly tam situace, které mě hodně štvaly. Takhle se o základní sestavu nebojuje. U videa si ukážeme nedostatky a myslím, že i trenér si to zhodnotí.

Před sezonou se říkalo, že máte kádr natolik široký, že může nastoupit kdokoliv a síla tam pořád bude. Ukázalo dnešní utkání, že to tak docela není?

Ta ligová sestava hraje spolu dlouho, to je vždycky výhoda. Ti kluci se znají, v lize se jim daří a tak jsou teď v laufu. Dneska navíc těch změn bylo hodně, není jednoduché hrát v takové sestavě. Spíš mě mrzelo to nasazení, tam jsme mohli přidat.

Ve stejné fázi jste z domácího poháru vypadli i loni. Dá se říct, čím to je?

Postoupit jsme chtěli, nebereme pohár jako druhořadou soutěž. Musíme jet dál, poučit se z toho, protože za týden jedeme na Slovácko v lize. A to doufám, že vyhrajeme.

Chyběl vám i kvartet reprezentantů, bylo by to s nimi jiné?

To je kdyby… Máme 23člený kádr, nemůže všechno odehrát základní jedenáctka. Trenér protočil sestavu, bohužel to nevyšlo.