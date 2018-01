Hubník: Liga mistrů je velká motivace i pro nás, co jsme ji zažili

Zimní přestupy Přehled změn v lize Kdo kam přestoupil, kdo je na odchodu a kdo si koho vyhlédl? Více zde.

Do jarní části jdete s náskokem 14 bodů na druhé místo. Je to hodně uklidňující pozice?

Nehraje roli, jestli vedeme o čtyři, sedm nebo čtrnáct bodů. Potřebujeme se pořádně připravit, čeká nás nejen domácí soutěž, ale i dvojzápas Evropské ligy s Partizanem Bělehrad. Doufám, že přípravu ve zdraví přežijeme a nastoupíme do jara dobře nažhavení.

Když jste zmínil zdravotní stav, jak jste na tom vy osobně? Část podzimu jste promarodil…

Teď se cítím dobře. Měl jsme doma nějakých devět běhů na sporttestr a všechno jsem v pohodě absolvoval.

Během zimní přípravy sehrajete poměrně hodně zápasů, vyhovuje vám to?

Často budeme hrát jen poločas, je nás tady hodně. Trenér to už v létě hodně točil, těch 45 minut bude akorát, máme tam i doběhání a posilovnu. Až na druhém soustředění ve Španělsku se bude všechno ladit směrem k prvnímu ostrému zápasu.

Co říkáte na soupeře během pobytů ve Španělsku?

Vždycky je lepší hrát s lepšími mančafty, ukáže se naše kvalita. I proto se vedení takhle rozhodlo a ani já s tím problém nemám.

Jak velkou motivací je pro vás účast v Lize mistrů, kterou bude mít nejspíš vítěz ligy jistou?

Obrovskou. Jsou tady kluci, kteří to ještě nezažili. Já i někteří další jsme si ji už zahráli, ale chceme to okusit na závěr kariéry ještě jednou.

Jak jste přivítal v týmu svého krajana z rodné Hané, útočníka Tomáše Chorého?

Ještě jsme spolu moc nemluvili. Znám ho z Olomouce, je to kvalitní útočník. Takový typ tady nemáme, je vysoký, urostlý. Doufám, že nám už na jaře pomůže a že bude dávat góly jako v Olomouci.