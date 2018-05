Na remízu hrát nechceme, říká plzeňský Hubník před šlágrem v Edenu

Plzeň má čtyři kola před koncem náskok na největšího rivala devět bodů. Matematika je jasná. Pokud viktoriáni v sobotu neprohrají, můžou odpálit velké oslavy. Výkop je v sobotu v 18.30 hodin, přímý přenos vysílá stanice O2 Sport.

Titul je blízko, rozhodnout už můžete v sobotu. Je velká motivace ukončit to už na Slavii?

Obrovská! Dvě kola zpátky určitě nikdo nečekal, že když na Slavii neprohrajeme, budeme slavit titul. Motivace je to pro nás veliká, ale ten zápas bude hrozně těžký.

Je jasné, že Slavia se bude chtít chytit poslední šance, že?

Slavie má pořád o co bojovat, požene ji vyprodaný stadion. Já ale věřím, že to nějak zvládneme.

Vám stačí i remíza. Může to být z tohoto pohledu z obou stran opatrnější zápas?

Možná ano, aspoň zpočátku. Slavie ale bude určitě chtít doma vyhrát. Možná by to mohla být trošku naše výhoda. Mohli bychom se prosadit z brejků, nebo mít nějaké standardky. A dotáhnout zápas do vítězného konce.

Takže na remízu hrát nebudete?

V žádném případě, to by se nám nemuselo vyplatit. Na to se nedá takhle myslet. Budeme se snažit soupeři vstřelit nějaký gól a vyhrát.

Do Prahy se chystá kolem tisíce fanoušků z Plzně. Je to pro vás hodně důležitá podpora?

Je to nesmírně důležité. Já jsem rád, že naši fanoušci jezdí i na naše venkovní zápasy. Vždycky jsme rádi za jejich podporu. Doufám, že jim uděláme radost. Nejenom na stadionu v Edenu, ale i pak v Plzni.