Pozor na ztráty, říká plzeňský kapitán Hubník před Boleslaví

Lístky na Slavii V neděli začíná předprodej vstupenek do sektoru hostů na utkání 7. kola Fortuna:ligy, které Plzeň sehraje v sobotu 1. září v Praze na Slavii. Cena vstupenky je 420 Kč. Prodávat se budou od 9 do 12 hodin ve fanshopu a od 12.30 až do skončení zápasu s Mladou Boleslaví na pokladnách za severní tribunou Doosan Areny. V dalších dnech se prodej přesune opět do fanshopu. Autobusový výjezd se tentokrát neplánuje kvůli organizačním komplikacím spojeným s tímto utkáním.

Čtyřikrát v řadě jste udrželi čisté konto. To je velmi dobrá vizitka, nebo ne?

Jsem rád, že moc gólů nedostáváme. Ale ještě radši bych byl, kdybychom se chytili i střelecky.

Obrana hraje prakticky beze změn, pomáhá to?

To je velice důležité, víme o sobě. Doufám, že to tak vydrží i nadále.

Boleslav je ale hodně ofenzivně laděné mužstvo. Na co si budete muset dát největší pozor?

Oni mají kvalitní brejkové hráče, takže si musíme pohlídat zbytečné ztráty, abychom je do nich pouštěli co nejméně. V tom jsou oni hodně silní.

Na jaře v Plzni vyhráli 2:1, vybavíte si ten zápas?

Takové zápasy si dlouho pamatuju. Tehdy jsme taky inkasovali z brejků, teď se musíme podobných chyb vyvarovat.