Pár dní po losu jsem nezvedal telefon, říká plzeňský stoper Hubník

Všechno je ještě umocněné tím, že kromě CSKA Moskva hrají viktoriáni v základní skupině ještě s AS Řím a slavným Realem Madrid. „Zájem o lístky byl obrovský. Pár dní po losu jsem ani nezvedal telefon,“ dodal zkušený stoper.

Je pro vás, i s ohledem na další soupeře, zápas s CSKA klíčový pro šance na postup?

Je to první zápas, navíc doma. Už to samo o sobě je důležité. Věřím, že to zvládneme a uvidíme, co se bude dít potom. Ani zápasy s Realem a AS Řím ale nebudou méně důležité.

CSKA má mladý mančaft, před sezonou tam došlo k řadě změn. Může být zkušenost vaší výhodou, nebo naopak bude těžké ty mladíky nahánět?

Může to být výhoda, ale oni tam mají mladé, nadějné hráče. Budou se chtít předvést. Já CSKA sleduji více než deset let, ale teď je to pro mě velká neznámá. Z působení v Rusku si pamatuju snad jen dva jejich fotbalisty.

Na koho si budete muset dát největší pozor?

Nesmíme se zaměřit na jednotlivce, protože oni mají kvalitní tým.

Už jste to sám zmínil, z hráčů máte asi největší povědomí o ruském fotbale. Kam se posunul, pozorujete boom po úspěšném mistrovství světa?

Nemůžu soudit, jak se změnilo CSKA, protože ten současný tým moc neznám. Ale obecně je nyní v Rusku velký hlad po fotbale, to je do budoucna jen dobře.

A jak se změnila Viktoria, která hraje Ligu mistrů po pěti letech?

Hodně. Spousta kluků bude hrát Ligu mistrů poprvé. Je to pro ně splněný sen. Snad jim my zkušenější pomůžeme a vstoupíme do soutěže vítězstvím.

Vy jste teď nemohl hrát ligu proti Opavě. Jaké to bylo prožívat zápas z tribuny? Neměl jste strach, že přijdete o místo v sestavě?

Na tribuně je to vždycky daleko horší. Byl jsem hodně nervózní, protože jsme dali ten gól až před koncem. A ta sestava je na trenérovi, jak se rozhodne. (úsměv)

Uzdravili se už stopeři Hejda s Hájkem. Je velký rozdíl, jestli nastupujete s některým z nich nebo s Pernicou?

Velký rozdíl v tom nevidím. Ať je to Luděk, Hejdis nebo Hájas, vyhovíme si.

Reprezentace nedávno v přípravě s Ruskem vysoko prohrála. Je vaší motivací ukázat, že na tom český fotbal není až tak špatně?

My se soustředíme na sebe. Víme ale, že nás bude sledovat celá republika. Snad nám budou lidi fandit a věřím, že předvedeme kvalitní výkon.