Dáte mu centimetr a Džeko toho využije, ví plzeňský kapitán Hubník

Co je vlastně na Lize mistrů nejlepší? Slavní soupeři, peníze, zkušenosti?

Nejlepší je ta hezká znělka. Omamná hymna, která vás těsně před výkopem doprovází do boje.

To jste mě překvapil.

Když zazní první tóny, vždycky mě to úplně vcucne a vnímám, jak mi po těle naskakuje husí kůže. Když jsem se vloni díval na Ligu mistrů v televizi, taky mě z toho mrazilo. Záviděl jsem všem týmům, které tu znělku mohly poslouchat, a říkal jsem si: Snad se dočkáme příští sezonu.

AS Řím - Plzeň úterý od 21.00 on-line

Dočkali jste se.

Je to odměna a pocta. Jen velmi málo českých fotbalistů si mohlo vyzkoušet, jaké to je, když stojíte na hřišti a ze všech koutů stadionu se ozve: Čééémpijooons! Ta chvíle do člověka napumpuje obrovskou energii. To vám nikdy nezevšední.

Takový pocit v Evropské lize nemáte?

Víte, Evropská liga je moc fajn soutěž, nikdy bych si nedovolil tvrdit opak, jenže Liga mistrů je prostě jinačí level.

Jaký?

Ve všem vyšší. V rychlosti, v kvalitě, ve sledovanosti. Připadám si trochu jako vyvolený. Dokud si na to nesáhnete přímo, tak vlastně nevíte, jaké to je. Jen těch lidí, co se motá kolem, aby bylo všechno načančané. Je to svátek. Z mých zkušeností srovnatelný jedině s mistrovstvím Evropy.

Váš syn má dovoleno, aby ponocoval, když táta hraje? Výkop v Římě je až v devět.

Patrik je teprve druhák, musí jít brzo spát, ale Liga mistrů je výjimka. Může se dívat, dokud mu nepadnou oči. Minule vydržel poločas. Usnul spokojený, protože jsme s CSKA Moskva vedli 2:0. Ráno nechápal, že se hrálo 2:2.

Navzdory remíze jste si osahali, že ve skupině s Realem Madrid nemusíte být za otloukánky.

Real je úplně jinde, ale bod s CSKA nás zahřál. Díky výkonu, který jsme v první půli odvedli, všichni věříme, že bychom se mohli poprat o třetí místo. Hrát poháry i na jaře, to by byl velký úspěch.

Na Olympijském stadionu v Římě jste předloni hráli Evropskou ligu. Vzpomínáte?

Byl jsem zraněný, oproti všem zvyklostem jsme nastoupili se třemi stopery a prohráli 1:4. Edin Džeko nám dával hattrick.

Bombarďák Džeko je znovu připravený pálit. Jak se brání útočník, kterého znáte z televize?

Pozor, já proti němu ještě hrával, když kopal za Teplice. To měl o dvacet kilo míň, fotbal uměl, ale byl spíš klátinoha. Pokračoval do Wolfsburgu a pak v Manchesteru strašně zesílil. Je to pan Útočník. Má vynikající výběr místa, zakončení brilantní. Pravá, levá, to je jedno. Dáte mu v šestnáctce centimetr prostoru a on toho využije.

Takže?

Jediná rada zní: Nenechat mu místo! Jedině tak můžeme jít štěstí naproti.