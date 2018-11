Spousta změn, ale zácpy stejné, shrnul Hubník návrat do Moskvy

Plzeň by po pátém kole udržela ve hře o třetí pozici i remíza 2:2 a vyšší, ale hosté chtějí v Moskvě vyhrát. „My věříme, že jsme schopni tady uspět. Všichni víme, že jedině vítězství nás může posunout dál,“ řekl Hubník na tiskové konferenci.

CSKA v minulém domácím utkání Ligy mistrů podlehl AS Řím 1:2, ale předtím v Moskvě senzačně porazil obhájce trofeje Real Madrid 1:0. „Každý zápas je jinačí. My jsme na Realu také odehráli dobrý zápas a doma ho nezvládli. Věřím, že ty tři body odvezeme do Plzně,“ konstatoval čtyřiatřicetiletý stoper a připomněl minulé plzeňské porážky 1:2 a 0:5 od „Bílého baletu“.

Viktoria na úvod skupiny G doma sahala po výhře nad CSKA, ale dvoubrankové poločasové vedení neudržela a remizovala 2:2. Druhý gól dostala až v nastaveném čase z penalty.

„My víme, že CSKA má hodně kvalitních mladých hráčů. Poznali jsme to zejména ve druhém poločase, kdy dobře kombinovali a měli tam hodně nebezpečných situací. Určitě si musíme dávat pozor prakticky na všechno a pokusit se zítřejší zápas zvládnout,“ řekl Hubník.

Svěřenci Pavla Vrby mají s 14 inkasovanými góly nejhorší obranu skupinové fáze, na hřišti AS Řím a doma s Realem utrpěli debakly 0:5. „Obrana začíná od útočníka, takže musíme hrát hlavně v bloku a zamezit šancím, co si soupeři mohou vytvořit. Takže hrát kompaktně a pokusit se z nějakých brejků nebo ze standardek dát góly,“ uvedl Hubník.

Moskvu zná více než jeho spoluhráči, protože v letech 2007 až 2010 hrával za jiný místní klub FK. „Změnilo se tady určitě hodně věcí. Za těch deset let, co jsem tady nebyl, jsou ale zácpy stejné. My měli čas jenom jet z letiště na hotel a pak na tiskovku. Určitě není čas na nějaké výlety nebo poznávačky,“ řekl bývalý reprezentační obránce.

Přivítal ho i zrekonstruovaný stadion Lužniki, kde CSKA hraje domácí zápasy v Lize mistrů.

„Já tenhle stadion znám už z té doby před deseti lety. Je určitě hodně zmodernizovaný, hrálo se tu nedávno finále mistrovství světa. Teprve se budeme se stadionem seznamovat, čeká nás trénink. Jsem zvědavý na to prostředí,“ uvedl Hubník.