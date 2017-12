Videorozhodčí po premiéře: Kromě gólu jsem řešil dvě situace ve vápně

Vlastní branka hostujícího gólmana Jedličky nasměrovala Spartu k vítězství 3:0, po kterém bylo na tiskové konferenci hlavním tématem právě využití videa. Premiéra se povedla, a tak ji jak videorozhodčí i jeho jmenovec, hlavní sudí Karel Hrubeš, mohli hodnotit kladně.

„Technologicky nám fungovalo všechno od příprav až do závěrečného hvizdu,“ pochvaloval si ten z Hrubešů, který strávil zápas v přenosovém voze. „Zvolili jsme trojí kontrolu: komunikovali jsme s Karlem přes standardní systém rozhodčích, pak přes vnitřní komunikační systém O2 TV. Byl jsem ve spojení i se čtvrtým rozhodčím, kdyby selhal hlavní komunikátor, můj asistent zase komunikoval s asistentem, který stál u monitoru v technické zóně.“

Technologicky vše klaplo, jak hodnotíte zápas z pohledu rozhodování?

Snad se ke mě nedostane žádný záběr, který by odhalil, že jsme udělali chybu (úsměv). Věřím, že se nám všechno povedlo zkontrolovat.

Nejvíc se řešil Jedličkův vlastní gól. Jak jste ho viděl ze svého pohledu?

Automaticky v případě dosažení branky videoasistent kontroluje situaci silent checkem. Toto dosažení gólu nebylo běžné, mohly vzniknout pochybnosti: Karel nemohl mít ve svém postavení úplně dobrý přehled, bránil mu gólman, kontroloval bych to tak jako tak. Ale potvrzení situace bylo takovou dvojitou kontrolou - signalizace asistenta byla jasná, ale to, že si Karel vyžádal pomoc od videa bylo taky správně.Sporně dosažený gól je přesně moment, kdy video může pomoct a ujistit v rozhodnutí.

Ale ne ze všech záběrů byl gól jasně vidět.

Ano, z pohledu hlavních kamer to nešlo přesně určit. Ale my jsme měli k dispozici i ty za brankovou čarou a na jejich základě jsme branku uznali.

Jak dlouho celý proces zabral?

Nestihl jsem zmáčknout stopky, ale vyhodnocení zasíláme na FIFU, takže zpětně si to znovu pustím a změřím. Někde jsem četl, že se jednalo o 10 vteřin, což je napoprvé...

(do rozhovoru vstupuje rozhodčí Karel Hrubeš): ...Dobrý (úsměv).

Karle, jak jste gólovou situaci vnímal vy?

Pohledem jsem zkontaktoval asistenta, ten signalizoval gól a běžel na půlku. Uznal jsem gól, ale z mého pohledu nebylo zřejmé, že byl balon celým objemem za čárou. Vyžádal jsem si potvrzení situace a následně bylo potvrzeno z videovozu že gól byl regulérní.

Romane, dá se z vaší pozice říct, jestli je dostačující současný kamerový systém, nebo by se mělo i v české lize zvážit zavedení goal line technologie, kterou využívají mnohé zahraniční ligy?

Zásadní rozdíl je v ceně. Tato technologie je nákladná, mohla by pomoci, ale zkušenosti třeba z holandské ligy mluví o tom, že během 2,5 sezony byla použitá snad jen dvakrát. Ve srovnání s náklady to není cesta, kterou bychom se chtěli vydat. Víme o riziku, nemusíme mít takové štěstí na záběry, ale vybrali jsme si tuhle cestu, která je finančně příznivější.

Řešil jste s hlavním rozhodčím v zápase i jiné situace?

U všech branek jsem potvrdil, že byly regulérní, že jim nepředcházel faul. Za sebe jsem řešil ještě dvě situace v pokutových územích, ale pokud je sudí vyřeší dobře, nemusí probíhat žádná komunikace. Šlo o běžné souboje, bez možnosti nařízení penalty.

Při zkoumání gólové situace ukázal rozhodčí rukama symbol monitoru. Nemá se tohle gesto používat jen ve chvíli, kdy si sám jde záběr prohlédnout k monitoru u postranní čáry?

Může ji použít ve dvou případech. Jednak ve chvíli, kdy si sám není jistý a chce se přesvědčit, a pak pokud dostane doporučení od videoasistenta. Proto v té situaci tento signál použil správně.

Kolik lidí se celkem na videokontrole podílelo?

Hodně. Celý štáb televize O2, bylo potřeba kontrolovat kabely, vysílače, zkoušky před monitorem... Pak jsme byli my v přenosovém voze, Ondra Černý v roli asistenta, který je v technické zóně u monitoru. Těch lidí je hodně, pro většinu diváků je to neviditelná práce, ale pro nás velká pomoc.

Video ale v české lize zřejmě ještě dlouho nebude dostupné na všech zápasech. Není to z hlediska regulérnosti problém?

Já to tak nevidím. Jsme u zrodu něčeho nového, náročného, rodí se to těžce. Zkušenosti z ostatních zemí mluví o tom, že se to zavádí podobně jako u nás, někdy plošně, ale zdaleka ne všude. Musíme být trpěliví. Věřím, že do budoucna můžeme počítat s navyšováním počtu utkání, kde bude videorozhodčí. Ani kluby nemají problém s tím, že video není všude. Jdeme postupnými kroky.