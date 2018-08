Věřím, že už na Premier League má, říká Bednář o Vydrovi

Ale teď je Vydra dál než před pěti lety, kdy první ligu zkoušel poprvé, nemyslíte?

Když nějaký pátek hrajete druhou nebo třetí ligu, na styl si navyknete a v Premier League to pak využijete. Matěj už nějaký čas na ostrovech strávil, určitě mu to pomůže.

Teď už na Premier League má?

Věřím, že jo. Do Anglie se hodí, ve druhé lize se mu dařilo. Věřím mu, už to pro něj nebude tak obrovský rozdíl. Mohl by se prosadit.

Proč mu to nevyšlo před pěti lety?

Možná bylo moc brzy. Já dával taky spoustu gólů ve druhé lize, ale v Premier League je boj o místo mnohem tvrdší. Dostanete míň příležitostí, na vaší pozici je šest, někdy i osm dalších frajerů, a jakmile nehrajete měsíc dva, je to těžké. Tlak je obrovský, ne jako v Česku, kde jsou jeden dva útočníci a nazdar. Ve West Bromu jsme někdy hráli na jednoho vpředu a bylo nás tam sedm. Žádná sranda!

Na co se tedy musí Vydra připravit?

Musí být hlavně připravený v hlavě. Může se stát, že dva měsíce nebude hrát a pak najednou dostane šanci – tu musí využít. Což vůbec není jednoduché.

Pomůže mu, že byl nejlepším střelcem druhé ligy? S takovým renomé by měl dostat šanci.

Dokázal, že je gólový. Teď musí předvést, že umí hrát proti komukoli. Mně to vyšlo: věděl jsem, že nejsem Ronaldo, ale chtěl jsem s takovými hráči soupeřit. A šlo to.

V Premier League ho čeká méně zápasů. Je aspoň v tom soutěž snazší než druhá liga?

To ano. Když jsme pořád hráli úterý–sobota, byl jsem tak vyšťavený, že jsem dva měsíce nevylezl z baráku. Tělo si neodpočine, zařadíte dvojku, trojku, víc už to nejde. A jedete na setrvačnost.

Dá se říct, že tím se Vydra otřískal a Premier League si užije jako zaslouženou odměnu?

Doufejme! Těším se, konečně snad zase nějaký Čech bude v Anglii dávat góly. To každému přeju.