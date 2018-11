Stříbrná parta pohromadě: Nejsme tu kvůli srandičkám, chceme výsledky

Fotbal

Zvětšit fotografii ÚSMĚVY. Jiří Skalák (uprostřed) a Ladislav Krejčí (vpravo) na tréninku před zápasem se Španělskem | foto: Michal Šula, MAFRA

dnes 18:27

Šest hráčů z aktuální nominace trenéra Jaroslava Šilhavého před sedmi roky zažilo stříbrné Euro do 19 let. Silný ročník 92 je zpátky a současný národní tým by na něm měl stát. „Jsme v ideálním fotbalovém věku, máme zkušenosti, mohlo by to tak být,“ říká Jiří Skalák, jeden z nich.

Tomáš Koubek, Jakub Brabec, Tomáš Kalas, Pavel Kadeřábek i dodatečně pozvaní Jiří Skalák s Ladislavem Krejčím. Všichni z nich členové základní sestavy z finále mistrovství Evropy do 19 let proti Rumunsku, v němž Česko podlehlo v prodloužení 2:3 Španělsku. Tehdy nadějní teenageři. A teď? Program české reprezentace Příprava: Polsko - ČR

15. listopadu 18.00, Gdaňsk

Liga národů: ČR - Slovensko

19. listopadu 20.45, Praha - Eden „Už patříme do střední generace. K těm, co by na sebe měli dokázat vzít zodpovědnost,“ uvědomuje si Krejčí, který je v národním týmu poprvé od loňského září. Ještě déle čekal na pozvánku Jiří Skalák, záložník druholigového anglického Millwallu: „Jsem rád, že kluky z našeho silného ročníku zase vidím.“ „Těšil jsem se moc na všechny, protože jsou tu kluci, se kterými jsem trávil dětství,“ připomněl Kadeřábek, jenž má jako jediný z nich v národním týmu v poslední době opravdu stabilní pozici. Když je zdravý, pravá strana obrany je jeho. Navíc má pevné místo i v německém Hoffenheimu, kde působí. „Ale nemyslím si, že bychom my ostatní zůstali za očekáváním. V nároďáku jsou super hráči a ještě relativně nedávno tu hráli třeba Rosa a další. Že jsme byli v devatenáctce stříbrní na Euru, přece nemohlo automaticky znamenat, že máme táhnout i áčko,“ myslí si Skalák, jenž reprezentační dres navlékl v listopadu 2016. Tehdy nastoupil na čtyři minuty v kvalifikaci proti Norsku (2:1) a od té doby na srazy nejezdil. Vstupenky na Slovensko Fotbaloví příznivci si mohou vstupenky zakoupit tradičně na webu http://www.vstupenkyfotbal.cz, k dispozici mají čtyři cenové kategorie: 390 korun, 690 korun, 990 korun a 1190 korun. „Teď se parta, která v reprezentaci byla právě někdy před dvěma lety, vrací. Ale není to o tom, abychom si společně užili nějaké srandičky. Chceme se předvést na hřišti, udělat dobré výsledky,“ slíbil Kadeřábek. „Je cítit, že v týmu je mnohem uvolněnější atmosféra, i když to napětí bylo dřív dané i tím, v jaké situace jsme se nacházeli,“ podotkl Tomáš Kalas, další z účastníků stříbrného Eura, byť je proti Kadeřábkovi, Brabcovi a spol. o rok mladší. Minulý reprezentační termín, na kterém národní mužstvo poprvé vedl kouč Jaroslav Šilhavý, kvůli zlomené čelisti vynechal. „Jsou tu tváře, které sem dřív tolik nejezdily, a protože byl naposledy herní projev daleko lepší a vyhrálo se na Slovensku, tak je tu i lepší nálada.“ Vydrží i po zápasech?