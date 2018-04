Ital ze Sparty šel na jaro do Kolína. Vše tu funguje, pochvaluje si

„Táta je Ital a máma Češka,“ vysvětluje šestadvacetiletý gólman původ svého příjmení. „Narodil jsem se v Itálii a až do šestnácti let jsem žil v Římě. Potom jsme se přestěhovali do Prahy,“ dodal Roberto Pellegrini.

V Římě? Tak to jste musel mít po úterním senzačním vítězství AS Roma nad Barcelonou velkou radost.

Obrovskou, to se ani nedá popsat. Jsem velký fanoušek AS Řím, jako kluk jsem vyrůstal v jejich akademii. Takže jsem samozřejmě ten zápas Ligy mistrů s Barcelonou nadšeně sledoval, byl to úžasný a krásný úspěch.

Znáte se s Patrikem Schickem, který v tom utkání za Řím hrál?

Znám se s ním ze Sparty, kde jsem se potkal i s dalšími známými fotbalisty. Slavný ročník 1992, to byli moji spoluhráči. Kadeřábek, Krejčí, Skalák, Frýdek...

Jak to vidí kouč Jaroslav Havrda, trenér FK Kolín: „Myslím si, že všichni naši činovníci jsou ještě z příchodu Roberta Pellegriniho docela orosení, protože dělat přestup hráče z USA do divize, to je celkem ojedinělé. Roberto od první chvíle, co přišel, tak pozitivním přístupem nakazil ostatní kluky. Kvalitu potvrzuje, nepovedl se mu zápas v Kratonohách, ale při penaltách s Admirou nám to vynahradil.“

Kam jste to ve Spartě dotáhl?

Chytal jsem v ní za B dorost i za A dorost. Bohužel jsem také dost marodil se zády. Pak jsem odešel do Ameriky a následně se ještě do Sparty vrátil.

Pokud vím, tak jste i v USA hrál fotbal. Jak jste se k tomu dostal?

V osmnácti letech jsem se dozvěděl o možnosti, že bych v USA mohl zadarmo studovat i hrát fotbal. Rozhodl jsem se toho využít. Chytal jsem tam v univerzitní soutěži.

Teď tu spolu stojíme po vítězném utkání Kolína, v němž jste pomohl k bodům při závěrečném penaltovém rozstřelu. Baví vás penalty?

Baví mě docela hodně, brankář v nich většinou nemá co ztratit. A poměrně se mi při pokutových kopech i daří.

Všiml jsem si, že se velmi vřele zdravíte i s hráči soupeře. Kamarádi?

Já jsem za pražskou Admiru také půl roku chytal, takže se s klukama znám a rád jsem je viděl.

Jak se vůbec váš nedávný příchod do divizního Kolína z ničeho nic upekl?

Byl jsem zase v Americe, kde mi ale končilo vízum. Všechno to bylo hodně rychlé. Kolín na mě dostal tip od mého bývalého kouče Tichého, ozval se mi trenér Havrda, jednání se mi líbilo, záda jsou v pořádku. Takže jsem kývl a jsem tady.

S Admirou to byla třetí kolínská výhra v řadě, takže zatím spokojenost?

Jednoznačně. Všechno tu funguje, zázemí je kvalitní. Dohodu ale máme jen do léta.

A co potom? Máte ještě nějaké vyšší fotbalové cíle?

To je celkem jednoduché. Je mi šestadvacet roků a chtěl bych se dostat co nejvýše to půjde. Udělám pro to maximum.

Ještě se vrátím k vašemu příjmení. S novým slovenským premiérem Peterem Pellegrinim nic společného nemáte?

(usmívá se). Ani s ním, ani s chilským trenérem Manuelem Pellegrinim, ani s Lorenzem Pellegrinim, který teď hraje za AS Řím.